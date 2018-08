Katy Perry desmiente a Kesha y niega haber sido violada por productor musical Dr. Luke

La estrella del pop Katy Perry negó haber sido violada sexualmente por el productor musical Dr. Luke, acusado por la cantante Kesha de abuso sexual y violencia física.

En declaraciones obtenidas por la prensa estadounidense, en el marco de la batalla legal entre Dr. Luke y Kesha, la intérprete de "I Kissed a Girl" desmintió a su colega.

Kesha, en un mensaje enviado a Lady Gaga en 2006, había dicho que Lukas Gottwald (nombre real del productor) había violado a otra cantante, además de ella. Todas las señales indicaban que era Katy Perry, pues Dr. Luke produjo tres de sus discos.

La declaración de Perry trasciende hoy, y se limita a una serie de preguntas entre ella y un abogado, negando lo comentado por Kesha:

-¿Te violó Dr. Luke?

-No.

-¿Te asaltó sexualmente Dr. Luke alguna vez?

-Absolutamente no.

-¿Alguna vez te sedó para tener sexo?

-No.

-¿Tuviste alguna relación sexual con Dr. Luke, de alguna forma?

-No.

-¿Y una relación romántica?

-No.



La declaración de Lady Gaga, dada el 12 de septiembre de 2017, también fue parcialmente revelada este lunes e incluye la versión de la intérprete de "Poker Face" sobre cómo escuchó por primera vez la acusación de que Dr. Luke había violado a Perry.

En su declaración, Lady Gaga dice que escuchó el rumor de John Janick, CEO de Interscope Records.

Katy Perry dijo también en su declaración que nunca le contó a Janick que Dr. Luke la había violado, y agregó que apenas conocía al CEO de Interscope y que "no podía distinguirlo de la multitud".