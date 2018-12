KBS Song Festival: BTS y otros artistas que se presentarán

KBS Song Festival reveló hoy a los artistas que deleitarán a los fanáticos del K-pop en su ceremonia de fin de año y BTS es uno de ellos. La boyband surcoreana promete robarse el show con sus potentes presentaciones en vivo.

La empresa de medios de comunicación coreana KBS compartió un video anunciando los artistas que participarán de su edición para este año; la cual tiene como temática principal "una gran fiesta".

BTS, SEVENTEEN, Red Velvet, GFRIEND, Apink, BTOB, Wanna One, Sunmi, Chungha, (G)I-DLE, Hwang Chi Yeol, Norazo y Oh My Girl son los artistas elegidos para este festival.

El KBS Song Festival es un programa anual de música en Corea del Sur transmitido por el canal KBS, donde se presentan en el escenario los artistas más destacados del año con sus mejores canciones.

El festival comenzó siendo una ceremonia de premiación hasta el 2006. Hoy es solo una noche de música y este año se realizará el 28 de diciembre en el Salón de KBS a las 8:30 p.m. (hora local).