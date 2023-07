El vocalista de la banda argentina Ke Personajes, Emanuel Noir anunció por medio de sus redes sociales la cancelación del concierto que daría en el Estadio Universitario, en la ciudad de Cusco el pasado 28 de julio.

La Municipalidad Provincial de Cusco tomó la decisión de cancelar el concierto de Ke Personajes por no contar con los permisos correspondientes y las medidas de seguridad establecidas por Defensa Civil.

“Solamente la gente de Cusco sabe que estamos acá, estamos hospedados acá. Nos recibieron en el aeropuerto. La banda vino completa y lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar”, comentó apenado Emanuel Noir.

Ke Personajes no aseguró una reprogramación

Respecto a la cancelación del concierto en Cusco, el vocalista de Ke Personajes no aseguró una reprogramación. “Creo que se reprograma para el día lunes, no lo sé bien. Pero quiero que sepan que la banda está acá queriendo tocar y no pudimos”, dijo.

“Nos hace sentir mal (haber realizado) el viaje para que no valga la pena y ustedes no disfruten del show que vinimos a darles con mucho amor”, agregó el argentino en su cuenta de TikTok.

Por otro lado, la empresa productora del evento A & L Business no se ha pronunciado respecto a la devolución o reprogramación del concierto.

Sobre la cancelación del concierto de Ke Personajes

Por medio de un comunicado, la Municipalidad Provincial de Cusco indicó que el concierto que daría la banda Ke Personajes no cumplía con las medidas de seguridad establecidas por Defensa Civil, así como la autorización para la realización del espectáculo.

“[El evento de Ke Personajes] no cumple con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa correspondiente de la Oficina de Defensa Civil, por tanto, no cuenta con la autorización correspondiente”, señalaba un comunicado del municipio difundido en su cuenta de Facebook.