El festival Vibra Perú celebrará una nueva edición cargada de sorpresas. Esta vez, el cartel internacional lo encabezan los argentinos de Ke Personajes y la agrupación de cumbia norteña Armonía 10. El evento se realizará los días 6 y 7 de diciembre en la Costa Verde.

Las entradas para este renombrado festival se venderán a través de Teleticket, a partir del jueves 25 de septiembre. La preventa será exclusiva para clientes BCP, con precios desde los S/79.

Junto a los artistas confirmados también se presentará un amplio line up conformado por Antología, ⁠Los Mirlos, ⁠Daniela Darcourt, ⁠⁠Raices de Jauja, ⁠Mauricio Mesones, ⁠William Luna, ⁠Max Castro, ⁠Juaneco y su Combo, ⁠Pelo de Ambrosio y más de 20 artistas estelares.

Ke Personajes y Armonía 10 encabezan la nueva edición del festival Vibra Perú. (Foto: Instagram)

En esta oportunidad, el Vibra Perú combinará los géneros más representativos del país, combinando folclore, cumbia, salsa y pop rock.

La sexta edición del Vibra Perú también contará con una gran variedad de propuestas que van más allá de lo musical, ya que también se confirmó que habrá una gran feria gastronómica con más de 20 restaurantes.

Por si fuera poco, la experiencia se completará con juegos mecánicos, activaciones originales, un espacio amplio y cómodo y de fácil acceso y un gran cartel musical.

El festival Vibra Perú se celebrará los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Parque Caballero de los Mares, Costa Verde.