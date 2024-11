Hace más de 20 años, en pequeños bares de Londres, un grupo de chicos comenzaba a tocar algunas canciones. Algunas buenas y otras que iban tomando forma con el pasar de los meses. Los veían sus amigos y sus familiares, y ellos felices. Con el tiempo, los chicos sacaron un álbum que se volvió un éxito masivo. “Hopes and fears” era el nombre. Ése disco, 20 años después, trajo a la banda a cantar por tercera vez en nuestro país. ¿Por qué el Perú quiere tanto a Keane?

Tom Chaplin, Tim Rice (el compositor de los principales hits de la banda), Richard Hughes y Jesse Quin (fue el último en unirse recién en 2007) ahora lo saben. Que en Sudamérica se dan un baño de popularidad donde cientos de personas los reciben en el aeropuerto, lo podían suponer. Han venido a Perú en 2013 y 2019 y la dinámica fue más o menos la misma. Quizá lo que ellos no dimensionaban, era que aquí iban a tener el concierto más grande de su gira “Hopes and fears”. Fueron 17 mil personas congregadas en el Arena 1 de San Miguel. Y todas disfrutaron el show de principio a fin.

Así se vivió el concierto de Keane en Arena 1 de San Miguel. (Foto: Ricardo Choy-Kifox) / Ricardo Choy-Kifox

Tom Chaplin (Hasting, Reino Unido) ya no es el chico que vestía de negro, usaba el cabello medio largo y tenía flequillo a sus veintipocos. Hoy el cabello gris se asoma, lidia mejor con la fama y las responsabilidades de ser la voz de una banda que ya es histórica. Chaplin, con 45 años a cuestas, disfruta ser recibido por una multitud en su arribo al país, y cuando aparece en el escenario del Arena 1 de San Miguel, con bandera del Perú en el pedestal de su micrófono, contempla a la multitud. No lo dice, pero se emociona. No sabe bien cómo expresarlo, pero agradece. La felicidad siempre se nota, desde cerca o desde lejos.

"Everybody's changing" de @keaneofficial en el Arena 1 de San Miguel. Así se vivió el "Hopes and Fears: 20 Anniversary Tour"



— Miguel Rocca (@miguelrocca89) November 22, 2024

El concierto inició minutos después de las 9:15 p.m. Tom, Tim y compañía aparecen en el escenario y la magia comienza a esparcirse por todo el Arena 1. “Can’t stop now” fue la elegida para abrir, y luego Keane fue repasando éxitos de cada uno de sus 5 discos de estudio. Eso sí, el protagonista de la noche es el álbum motivo de la gira: “Hopes and fears”, disco emblema que cumplió 20 años este 2024 y que ha llevado a los británicos a viajar por todo el mundo.

Canciones como “Bend and break” o “Silenced by the night” son coreadas por aquellos que son (y se nota) más fanáticos. Después de algunos temas más viene la primera pausa. “¡Lima, qué hermoso lugar! Estamos muy felices de tocar para ustedes. Por fin estamos aquí para decirle feliz cumpleaños a “Hopes and fears”. Tom Chaplin es británico pero hace su trabajo hablando algunas palabras en español:

“La comida más increíble.



El concierto continúa con canciones como “Nothing in my way” o el himno “Everybody’s changing”, dándonos el primer momento cumbre del concierto. “Hamburg song” (tema del Under the Iron sea”) refleja la gran complicidad entre Tim Rice-Oxley y Tom Chaplin, quienes se quedan en el escenario, uno en el piano y el otro cantando, mientras los demás miembros toman un descanso.

Baladas como “A bad dream” y otras más poderosas como “Is it any wonder?” también tienen espacio en el setlist de Keane. “This is the last time”, otro de los singles del “Hopes and fears”, nos regala un gran momento con Tom cantando por todo el escenario mientras el público se entrega a la música. Ya no importa si demoraron dos horas en llegar, si van a demorar otras dos o tres horas en volver a sus casas. La música todo lo puede y Keane lo sabe.

“Crystal ball” es el preámbulo de aquella canción que engloba, resume y eleva a un altar la música de los británicos. Es el turno de “Somewhere only we know” y ante la masividad de celulares alzados para grabar el momento, solo queda ser parte de la celebración. Respaldado por el público en el coro y estrofa de la canción, Tom y compañía cantan la canción más emblemática de Keane en San Miguel. El concierto está llegando a su fin, pero…

"Somewhere only we know" fue, evidentemente, la más coreada de la noche. Así sonó el hit de #Keane anoche en el Arena 1 de San Miguel.
— Miguel Rocca (@miguelrocca89) November 22, 2024

Una sorpresa para varios fue la inclusión de “Atlantic”, tema tocado en vivo muy pocas veces y un “milagro” que haya sonado ayer, en palabras de los más fans. Cuando parecía que el show terminaba, Keane nos demuestra que hay más energía y música para todos. Un magnífico cover de “Under Pressure” (el hit de Queen y David Bowie), “Sovereign light café” y la hermosa balada “Bedshaped” le ponen la cereza a un setlist que roza la perfección.

Keane volvió 5 años después a Lima y lo hizo a lo grande. Uno de los mejores conciertos del año. Y desde hoy mismo, comenzamos la cuenta regresiva para su retorno.