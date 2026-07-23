Keiko Fujimori invitará a BTS a Palacio de Gobierno cuando lleguen al Perú. (Foto: Instagram/ @keikofujimorih - @bts.bighitofficial)
Keiko Fujimori invitará a BTS a Palacio de Gobierno cuando lleguen al Perú. (Foto: Instagram/ @keikofujimorih - @bts.bighitofficial)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que invitará oficialmente a los integrantes de BTS a visitar el Palacio de Gobierno en octubre, mes que la banda surcoreana pisará suelo peruano para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial “Arirang”.

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