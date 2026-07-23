Mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Fujimori comentó que su equipo de gobierno permanecerá atento a la llegada de BTS. Además, indicó que ya viene preparando una recepción especial para los integrantes de la agrupación, con la intención de ofrecerles una bienvenida similar a la que recibieron durante su visita a México, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“BTS, de este gran grupo coreano. Vamos a estar atentos a su llegada. Bueno, primero, que nos confirmen las fechas; y por supuesto que los vamos a invitar a estos chicos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento para estar más cerca de ellos. Esa es la idea”, dijo la presidenta electa a través de un video en su cuenta de TikTok.
Además, recordó que este pedido parte de una promesa que realizó a las fans de BTS. “Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Yo me acuerdo mi promesa, no se preocupen, chicas”, agregó Fujimori.
El anuncio se produce en un contexto de gran expectativa por el regreso de BTS a sus actividades como grupo, luego de que sus integrantes concluyeran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Como se sabe, BTS ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Para sus presentaciones en nuestro país se espera un despliegue de producción de gran escala con el escenario en formato 360° para que los fans de todos los sectores puedan disfrutar del show sin inconvenientes.
Además, la preventa de entradas en Perú logró un reto histórico, donde más de 521 mil fans hicieron extensas colas virtuales para obtener un boleto a los esperados conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.