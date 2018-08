Kelly Clarkson sobre Dr. Luke: "La gente me dijo que es sórdido"

La cantante Kelly Clarkson habría sido advertida sobre los peligros de trabajar con el productor musical Dr. Luke, según un informe de Billboard.

En declaraciones obtenidas por la revista estadounidense, la intérprete de "Since U Been Gone" comentó ante la justicia que desconocía las acusaciones de abuso sexual que hizo Kesha contra Dr. Luke, pero reconoce que no le gustó nada tratar con él, al punto de cederle los créditos en su single de 2009 "My Life Would Suck Without You" porque "no quería ver su nombre junto al suyo".

Clarkson señala que antes de que la acusación de Kesha saliera a la luz, ella le había dicho al productor: "No me gustas y no te quiero en mi vida".

En respuesta a una pregunta acerca de si ella alguna vez ha visto a Luke molesto con alguien, ella dijo que vio a Luke ser "desdeñoso y menospreciador".

Además, Clarkson dijo que había escuchado que a otros músicos tampoco les gustaba trabajar con él, específicamente a Pink, y que en la discográfica RCA señalaron: "Estamos teniendo dificultades con él trabajando con otras personas. En realidad, a casi todas las mujeres de nuestro catálogo no les gusta trabajar con él". Ella agregó: "En general, no conozco a nadie que le guste trabajar con él".

En respuesta a una pregunta sobre por qué a los demás no le gustaba la actitud de Luke, dijo: "La gente me dijo que es sórdido".

Kelly Clarkson no es la única que ha hablado del caso Kesha-Dr. Luke. Este lunes también se han revelado declaraciones donde Katy Perry negaba haber sido violada por el productor musical.