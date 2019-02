¿Quién es Kendrick Lamar? Historia y todo sobre el rapero ganador del Pulitzer

Kendrick Lamar no es un rapero cualquiera. En 2018 se consagró como el primer artista musical no adscrito a la música clásica o al jazz en ganar un Pulitzer en la categoría musical. Asimismo, es el número 1 en muchos países. El galardonado rapero llena estadios en todo el mundo y en el 2016, la revista Time, lo nombró como una de las personas más influyentes de todo el planeta.

Lamar es considerado por críticos musicales y analistas como una de las voces de su generación. Además, Lamar es para muchos el mejor rapero de todos los tiempos y este 10 de febrero podría seguir haciendo historia con sus 8 nominaciones al Grammy, donde tiene muchas posibilidades de llevarse a casa más de una estatuilla y colocarla en la vitrina de su casa junto a las 12 que ya posee.

'K-dot', como le llaman sus fans y amigos, nació en la cuna del sonido West Coast, el rap noventero que popularizaron artistas como 2pac. De hecho, el músico ha mencionado más de una vez cómo le marcó presenciar, con solo 10 años, la grabación del vídeo de “California Love”, conocido tema del propio Tupac y Dr. Dre, que grabaron en Compton (lugar donde nació Lamar) en 1996.

Kendrick Lamar no tuvo una infancia fácil, pero tampoco fue nunca un joven problemático. De hecho sus padres han contado en entrevistas que en el colegio era sobresaliente y lo describen como “un chico brillante pero introvertido”. Él, en tanto, se considera un enamorado de la poesía, amor que comenzó a los 12 años, cuando su profesor de inglés le introdujo en ese mundo.

BIOGRAFÍA DE KENDRICK LAMAR

Kendrick Lamar nació en Compton, Los Ángeles, California, el 17 de junio de 1987. Su madre lo bautizó así en honor al integrante de la banda musical The Temptations: Eddie Kendricks. Su padre fue miembro de la banda pandillera “Gangster Disciples”, de Chicago, lo que los llevó a migrar a Los Ángeles, huyendo de la violencia de las bandas que asolaba la ciudad del medio oeste a finales de los 80.

En California, Lamar creció en casas de protección oficial entre trapicheos y tiroteos, algo que influenció su estilo musical pero no entró demasiado en su vida privada. En 1995, a la edad de 8 años, su padre lo llevó al lugar donde 2Pac y Dr. Dre grababan el video musical de “California Love”, el cual para Lamar fue uno de los momentos más significativos de su vida.

Asistió al Centennial High School en Compton y se destacó como un buen estudiante, su pasatiempo preferido en la infancia era escribir, especialmente poemas, los que al final terminan por ser canciones de rap. En sus primeros años de vida no tenía intención de convertirse en un famoso rapero, sino que quería ser jugador de básquetbol profesional, pero, con el pasar de los años se dio cuenta que tenía una gran capacidad para improvisar y gran facilidad para componer. Su mayor influencia es Tupac Shakur, Mos Def y Snoop Dogg.

Lamar es un cristiano devoto. Según reveló, se convirtió después de la muerte de un amigo. El rapero siempre muestra su fe sin ningún problema, tanto en su música como en entrevistas. De hecho, le da crédito a Dios por su fama y su liberación del crimen que a menudo afectó a Compton en la década de los noventa.

El músico también cree que su carrera es divinamente inspirada y que tiene un mayor propósito de servir a la humanidad. En una entrevista dijo: "Tengo un mayor propósito, Dios puso algo en mi corazón para transmitir y eso es lo que voy a hacer. Concentrarme en usar mi voz como instrumento y hacer lo que se necesita hacer".

Las líneas introductorias de su álbum “Good Kid, M.A.A.D City” incluyen una forma de "La oración del pecador". Incluso, en su canción "i" discute su fe cristiana. En su cuarto álbum de estudio, “DAMN”, tiene un tema recurrente basado en la religión y la lucha.

CARRERA MUSICAL DE KENDRICK LAMAR

Comenzó su carrera musical siendo adolescente. Su nombre artístico era 'K-Dot' y apenas tenía 16 años. Sin embargo, publicó un mixtape que se popularizó localmente y en seguida se hizo hueco en la escena californiana como telonero de raperos más veteranos como The Game o Lil Wayne.

Posteriormente, firmó con la compañía discográfica independiente Top Dawg Entertainment (TDE), que ahora es uno de los sellos de rap más importantes de Estados Unidos gracias a Lamar. Entre 2010 y 2011 lanzó sus dos primeros álbumes: “Overly Dedicated” y “Section.80”, que, aunque tuvieron un éxito comercial moderado le confirmaron como una de las figuras a seguir.

“Section.80”, un disco que incluía influencias claras del jazz y g-funk, fue también el principio de la colaboración de Lamar con el productor Dr. Dre, uno de sus ídolos de infancia. Su sencillo debut “HiiiPoWeR” hizo que Dr. Dre lo contactara y fichara para su sello discográfico Aftermath, parte de Universal.

Lamar dejó de ser un músico indie pero mantuvo su independencia artística y en 2012 lanzó “Good Kid, M.A.A.D City”, su disco de confirmación. Narrado en forma de película, el álbum recorre la infancia de Lamar y discute temas como la violencia, el alcoholismo, la familia y la amistad en un barrio tan duro como el Compton de los 90. Desde su publicación, el álbum musical recibió una amplia aceptación por parte de los críticos y sus seguidores, quienes alabaron su diversidad temática y las profundas letras.

Desde 2012, 'Kung-Fu Kenny', otro de sus alias, ha lanzado otros dos discos: “To Pimp A Butterfly” y “Damn”. Aunque el sonido del primero es mucho más jazz y experimental que el del segundo, más volcado hacia ritmos urbanos como el trap, en ambos hay un tema común: ser afrodescendiente en Estados Unidos del siglo XXI. La cara negativa de la discriminación, la violencia o las drogas se contraponen con la visión de Lamar, que llama a su raza a enorgullecerse de su pasado y presente y ser parte de un cambio que elimine el racismo anclado en la sociedad estadounidense.

"DAMN" es su más reciente álbum de estudio y tiene famosos tracks como 'DNA', 'Loyalty', 'Element' , 'Love', entre otros. En este álbum tiene colaboraciones de artistas como Rihanna, U2 y Zacari. Ha sido todo un éxito y sus fanáticos lo han acogido con gran entusiasmo.

Asimismo, las canciones del rapero -'A.D.H.D' y 'Hood Gone Love It'- aparecen en el videojuego "GTA V". Kendrick Lamar fue partícipe del trailer de "Franklin". También aparece su canción 'Swimming Pools (Drank)' en el videojuego "Saints Row IV".

La poesía hecha canción de Kendrick Lamar lo ha llevado a ser el primer músico que no proviene del jazz o la música clásica en ganar un Pulitzer. Ha ganado premios y reconocimientos de todo tipo y su música se escucha en todo el mundo, pero su filosofía y su sencillez lo mantienen como una de las estrellas mundiales con más brillo sin olvidarse nunca de tener los pies en la tierra.

FOTOS DE INSTAGRAM DE KENDRICK LAMAR

RELACIÓN DE K-DOT CON WHITNEY ALFORD

Lamar está casado en un matrimonio cristiano con Whitney Alford. Pero de la vida del rapero se sabe poco o casi nada, pues siempre la ha mantenido privado. Pese a que en los últimos años ha estado en el centro del panorama musical estadounidense, apenas se ha sabido de romance con Whitney Alford. De hecho, solo se sabe que se conocen desde que estaban en el instituto, hace poco más de diez años.

Whitney Alford nació el 12 de mayo de 1986 en Compton, California. Ella y Lamar se conocieron cuando ambos eran niños y asistían a la misma escuela. Con el tiempo, se hicieron amigos y esa amistad más tarde se transformó en romance. Alford es estilista y maquilladora licenciada. Dirige un exitoso negocio en Los Ángeles.

EL LADO POLÉMICO DE KUNG-FU KENNY

La canción de Lamar 'The Blacker the Berry' (segundo sencillo de “To Pimp A Butterfly”) generó gran controversia en el mundo del rap. Una parte de la canción decía: "Entonces, ¿por qué lloré cuando Trayvon Martin estaba en la calle, cuando pandillear me hace matar un negro más negro que yo? ¡Hipócrita!". Estas líneas le generaron un gran problema al rapero. Muchos señalaban que estaba juzgando a la comunidad afroamericana.

Poco después de la controversia, Lamar habló sobre la letra y dijo: “No soy yo quien apunta a mi comunidad; soy yo apuntándome a mí mismo, no hablo de estas cosas si no las he vivido, y he lastimado a gente en mi vida. Es algo en lo que aún tengo que pensar cuando duermo por la noche”.

Pero no fue la única polémica. En su sencillo 'HUMBLE', Lamar dice “Estoy tan jodid… cansado de Photoshop / Muéstrame algo natural como afro de Richard Pryor / Muéstrame algo natural como un cu… con algunas estrías". Tras ello, fue acusado de insultar a las mujeres que disfrutan del maquillaje.

Disputas con otros raperos:

En agosto de 2013, Lamar apareció en la canción 'Control', de Big Sean, también con Jay Electronica. En su verso, 'K-dot' nombró a varios raperos diciéndoles que iba a "asesinar a su competencia". Como era de esperar estas líneas obtuvieron respuestas y diss tracks de artistas como Joe Budden, Papoose, Meek Mill, Diddy, Lupe Fiasco y B.o.B.

Kendrick Lamar también mantiene una pelea con Drake por 'Control'. El rapero de Toronto respondió el verso de la canción de Lamar en una entrevista con Billboard, diciendo: "Sé muy bien que Kendrick no me está asesinando, en absoluto, en ninguna plataforma".

Luego los dimes y diretes han sido expuestos en cuanta oportunidad tuvieron los raperos. Drake trató de minimizar a Kendrick señalando que su única competencia era Kanye West. En tanto, el rapero de California se refirió a Drake en los BET Hip-Hop de 2013 diciendo “nada ha sido igual desde que lanzaron ‘Control’ (…), metieron a un rapero sensible de vuelta a su ropa de pijama”.

Cada rapero habló varias líneas subliminales en sus canciones, cuatro de Kendrick en 'Pay for it', 'King Kunta', 'Darkside / Gone' y 'Deep Water'" y dos de Drake en 'Used To' y '4PM In Calabasas'.

Kendrick Lamar también ha peleado con el rapero de Detroit y excolaborador, Big Sean. Luego del lanzamiento de la canción 'Control', de Sean, en agosto de 2013, Sean dijo en enero de 2015 que la canción era "negativa" y un mes después publicó 'Me, Myself, and I', un freestyle con líneas que se dicen que es contra Kendrick. En octubre de 2016, Big Sean lanzó 'No More Interviews', con líneas dirigidas a Kendrick.

En febrero de 2017, Big Sean volvió a hablar de la canción y el verso de Kendrick, esta vez muy agresivo. En tanto, Lamar regresó un año después con 'The Heart Part 4', que contenía líneas supuestamente dirigidas hacia Drake y Big Sean. De su canción 'HUMBLE' también se dice que va dirigida a ambos raperos.

LAS MEJORES CANCIONES DE KENDRICK LAMAR

