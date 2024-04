La pelea continua. El rapero estadounidense Kendrick Lamar estrenó una nueva canción llamada “Euphoria”, en donde arremete contra Drake propinándole diversos insultos como “estafador” y “mentiroso”.

De ese modo, con el título dedicado a la serie de HBO que Drake produjo, su colega respondió ante los ataques recibidos previamente.

Esta nueva canción es una continuación de “Like That”, en donde Lamar arremetió no solo contra Drake, sino también con J. Cole.

A su vez, en la nueva producción de Kendrick, el rapero acusa a Drake de no representar la verdadera cultura afroamericana, calificándolo de “mentiroso” y “estafador”.

“No eres un artista de rap, eres un artista estafador con la esperanza de ser aceptado”, le dice en su canción. También señala: “Sé que eres un maestro de la manipulación, y también un mentiroso habitual / Pero no digas mentiras sobre mí, y yo no diré verdades sobre ti”.

Tras ello, complementa: “¿Cuántos rasgos negros más hasta que por fin sientas que eres suficientemente negro? Me gusta Drake con las melodías, no me gusta Drake cuando se hace el duro”.

Como se recuerda, las tensiones entre Kendrick y Drake se remontan al 2011, cuando grabaron un disco juntos. Tras haberlo publicado, las discusiones y “tiraderas” entre los artistas incrementaron.

No fue hasta 2023, cuando Lamar aseguró en su canción “Like That”, que no existía otro rapero más prestigioso en los Estados Unidos como él, suprimiendo el talento de Drake, diciendo “que no existe”.