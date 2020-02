Recordado por sus suaves y cálidas melodías, Kenny G marcó una época en la generación pasada al ritmo de su inconfundible saxofón. En Latinoamérica, eran innumerables celebraciones ─principalmente quinceañeros─ los ideales para escucharlo; y aunque algunos no lo recordaran por su nombre, su sonido eran inmediatamente reconocido.

Luego de más de 30 años de carrera, Kenny G sigue llenando escenarios de todo el mundo solo con su saxo soprano a la mano. Sin embargo, sus recientes presentaciones en Asia se vieron interrumpidas por el surgimiento del mal que preocupa a gran parte de la población: el coronavirus.

Debido a la gravedad del brote, el concierto del saxofonista en Malasia tuvo que ser pospuesto. Lo mismo sucedió con la actriz y cantante china Miriam Yeung, quien también tuvo que postergar su gira por aquel país.

El organizador del concierto, Star Planet, dijo en un comunicado que los conciertos programados para el 16 de febrero (Kenny G) y el 21 de marzo (Miriam Yeung) tuvieron que celebrarse en fechas posteriores para proteger la salud y la seguridad de los artistas, patrocinadores y el equipo de producción.

“Después de mucha consideración, hemos llegado a acuerdos mutuos con las respectivas administraciones de los artistas para posponer sus conciertos en Malasia. Esta decisión se ha tomado en respuesta a las autoridades de salud y los esfuerzos mundiales para tomar medidas preventivas para frenar y contener la creciente epidemia de coronavirus”, aseguró.

“Además, las restricciones de viaje establecidas han causado impactos imprevistos en la logística global que afectan la planificación del envío de equipos. Las restricciones de inmigración y vuelos más estrictos también han afectado el horario de viaje de algunos de los miembros de la tripulación del concierto de Kenny G”, agregó.

Como se recuerda, Kenny G alcanzó popularidad en los años 80 y 90, cuando estrenó hits internacionales como “The Moment”, “Forever In Love”, “Sentimental” y “Don’t Make Me Wait for Love”.