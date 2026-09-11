icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A pocas horas de la Final Nacional 2026 de la Red Bull Batalla conversamos con uno de los favoritos de esta edición, Krysztof kobylinski o más conocido en la escena del freetyle como ‘KG’. El destacado rapero de 24 años llega a la competencia con un nivel altísimo, descatando incluso en el panorama internacional, tras su gran desempeño en la FMS México, entre otras competencias.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista