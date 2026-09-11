A pocas horas de la Final Nacional 2026 de la Red Bull Batalla conversamos con uno de los favoritos de esta edición, Krysztof kobylinski o más conocido en la escena del freetyle como ‘KG’. El destacado rapero de 24 años llega a la competencia con un nivel altísimo, descatando incluso en el panorama internacional, tras su gran desempeño en la FMS México, entre otras competencias.

Con mucha seguridad y la madurez que le ha otorgado este camino recorrido en el mundo de la improvisación, nos brindó unos minutos para compartir sus sensaciones y expectativas de cara al evento que estará en los ojos del mundo. Cabe mencionar que la Final Internacional se disputará en nuestro territorio en el próximo mes de marzo.

¿Cómo se viven estos momentos previos a una nacional en la que te tiene como uno de los favoritos según el público?

Bien, creo que es un momento lindo para todos. Yo ahorita estoy tratando de empujar este movimiento y ver a los chicos que se han rajado por esto... están felices, nerviosos, ansiosos por competir, me da felicidad. Por otro lado, siento que mañana es mi cumpleaños, me siento muy tranquilo, no siento que mañana voy a competir. Mientras tanto, compartir, concentrarme, visualizar y tratar de poner toda mi energía donde debe ir.

Hace unos años, también en Red Bull Batalla, te tocó participar y rapeaste una de las palabras más impronunciables de la historia (Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis). Ahora, llegas como uno de los referentes máximos de la escena peruana.

(Sonríe) Gracias a Dios. ¿Cómo tomar esa responsabilidad? Con cabeza, hermano, yo creo que son muchos años de trabajo, últimamente son muchas horas al día de trabajo. Creo que actualmente nadie entrena lo que yo entreno en Perú. Probablemente a nivel mundial muy pocos entrenan la cantidad de horas que yo entreno diariamente. Amo esto, quiero ser el mejor del mundo y quiero que Perú tenga un campeón mundial de verdad.

Entonces, más allá de cómo me siento por los eventos, es qué es lo que tengo que hacer. Cuando me subo al escenario, cuando tengo un evento no me importa cómo me siento. Es lo último que está en la lista. Lo que importa es lo que tengo que hacer.

¿Cómo evalúas el cambio en tu estilo durante estos años? Tomando en cuenta a ese KG que iniciaba, y comparado con el actual con una presencia escénica imponente incluso en el panorama internacional.

Madurez, entrenamiento, experiencia, mucha experiencia. Ver a los mejores te hace ser bueno de alguna manera. Puedes no saber jugar fútbol, pero si vas a jugar ‘pichanga’ todos los días con el equipo nacional de Perú, vas a volverte un monstruo eventualmente. Entonces, yo siento que son muchas cosas, una combinación de cosas, mi hambre tampoco ha parado. Desde hace 10 años que compito, y sigo con las mismas ganas del primer día cada vez que me subo a un escenario.

Entonces, creo que el cambio ha sido asentar un personaje en algo más concreto para poder decir algo. Porque yo era una mezcla de estilos antes, y a veces si eres una mezcla de todo, terminas sin ser nada. Yo prefiero asentarme, y me fui por el lugar que más se me acomodó y ahora es un gran producto.

KG y Nekroos protagonizaron una de las batallas más virales de la edición pasada y podría haber revancha. (Foto: Red Bull Batalla)

¿Qué tanto motiva que la Internacional sea en Perú?

Creo que esa es una chamba que tiene que pensar el campeón. Previsualizar la Red Bull Batalla Internacional, antes de una Nacional, por ahí que es poner la energía donde no debería ir.

El año pasado hubo una batalla polémica con Nekroos en la que muchos creen que tú ganaste, ¿con qué te quedas de esa experiencia y cómo vienes para este año?

Nekroos es un gran rival. Creo que esa batalla puede ser muy polémica. Me quedo con el aprendizaje, me quedo con todo lo que pasó, porque a raíz de esa batalla arrancó FMS México, y comenzaron muchas cosas lindas en mi vida. Entonces, creo que las cosas pasan por algo. Ojalá me lo vuelva a enfrentar, pero yo buscaría que sea muy orgánico, no sería una persona que yo retaría en primera ronda. No tengo nada en contra de él. Todos nos la estábamos buscando acá, pero sí aprendí mucho de esa batalla.

¿Qué se viene para tu carrera en los próximos meses?

Se viene un temita con Ginola (productor). Se viene el Mundial de Plazas de Red Bull Batalla, que ahorita voy a estar porque clasifiqué. Además, viene Supremacía MC, la Internacional, y muchos eventos, además de mucha música. Apunto al trap rock. Tengo un tema que vamos a lanzar pronto que es como un trap metal.

Ahora, en lo que respecta a batallas, ¿crees que has llegado a tu ‘prime’?

No. Yo busco el prime todos los días. Siempre se puede mejorar más. Mi nivel, esto es algo que no he dicho nunca probablemente, mi forma de ganar ahorita, mi estrategia, mi práctica, se basa en duplicar el nivel del rival. Si yo quiero ganarle a Aczino (multicampeón de la disciplina), tengo que duplicar su nivel. Mi ‘prime’ todavía no llega, pero va a llegar.

¿Cuándo será la Final Nacional Perú de la Red Bull Batalla 2026?

Este sábado 12 de setiembre, los mejores exponentes del freestyle peruano se encontrarán en Paradiso Lima, en el distrito de Chorrillos, para protagonizar una noche de rimas, técnica y creatividad. Las puertas se abrirán a las 4:30 p. m. y cerrarán a las 8:00 p. m..