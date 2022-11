Un legado que permanece intacto. El cantante peruano Enrique Balarezo falleció el 11 de noviembre de 2021 a raíz de un agresivo cáncer terminal. Un año después de esta pérdida, el legado del cumbiambero continúa vigente y es celebrado por sus seguidores.

Su evolución dentro de la industria musical nacional se dio gracias a la oportunidad de ser el vocalista de la agrupación peruana Los Ecos durante cerca de 27 años. Todos los detalles de su exitosa vida, aquí.

Vida de ensueño en la música

Enrique Balarezo nació en la urbanización Santa Beatriz en Lima; sin embargo, de pequeño, se mudó junto a su familia a la ciudad norteña de Chiclayo, ubicada en la región de Lambayeque, donde vivió los primeros años de su vida.

Desde los 17 años, Kike empezó a cantar en un grupo llamado Pedro Cayo y su conjunto, que era originario de su barrio de Villa María del Triunfo. A partir de ese primer acercamiento con la música, Balarezo optó por consolidarse en el género de la cumbia y formó su propia agrupación Sabor 7, donde formaba parte de la directiva.

Con el propósito de hacerse un nombre dentro de la industria musical nacional, Kike Balarezo participó en el programa “Trampolín a la Fama”, conducido por Augusto Ferrando, y quedó en el segundo lugar.

En tanto, la agrupación Los Ecos fue fundada en 1971 por Edilberto ´Beto´ Cuestas, cuyo deseo era orientarse a un estilo de cumbia nacional para dominar el escenario popular durante la década de los 70. Tras el fallecimiento de Coco Martínez, el vocalista, la banda conoció a Kike Balarezo durante una actividad en el distrito de Villa María del Triunfo.

En ese entonces, Enrique aún formaba parte de Sabor 7. Gracias a recomendación de algunos promotores, Los Ecos iniciaron conversaciones con Balarezo para unir su voz a la agrupación. Es así que el cantante logra unirse a la banda con la que se identificaría por años.

Una vez integrados, terminaron de grabar el segundo LP de Los Ecos con canciones como “Homenaje a Coco Martínez”, “Mujercita Buena” y “Mi Cholita” que se han vuelto clásicos de la cumbia peruana. Es así que, gracias a su talento para la cumbia, fue apodado como “El Cumbiambero mayor” y aportó su voz a Los Ecos durante 27 años. En total, grabaron más de 100 canciones, con éxitos como “Dame tu amor”, “Llora fantasía” y “Adiós amor, adiós”, entre otros.

Pérdida irreparable

Frente a la duda de sus seguidores por su estado de salud, a mediados de septiembre de 2021, Kike Balarezo confesó que padecía cáncer terminar y que se encontraba muy delicado a raíz de esta enfermedad.

“Señores, tengo cáncer terminal generalizado. Estoy en etapa 4. No quería que sepan esto porque no quiero que me tengan lástima. Voy a luchar hasta lo último por mi familia, por mis hijas que están pendientes de mí las 24 horas. Dios me los bendiga y proteja”, escribió el intérprete en Facebook.

Tras ello, conversó con el programa “La Banda del Chino” donde aseguró sentirse olvidado por la agrupación de cumbia “Los Ecos”, a quienes entregó los mejores años de su vida. “Que me disculpe esa orquesta, pero me abandonaron”, expresó el cantante en esa ocasión. “Es una lástima que hoy no se acuerden de mi papá. Tantos amigos que decían ser hermanos de mi papá, cuando él estuvo bien y necesitaba una colaboración, mi padre siempre iba y lo hizo de corazón. Ahora nadie se acuerda de él”, agregó su hija.

Finalmente, Enrique Balarezo falleció el jueves 11 de noviembre a las 9:10 a.m. en su departamento ubicado en el distrito de San Borja. La noticia fue confirmada por su hijo mayor Alex Balarezo a través de un comunicado en redes sociales.

“Vuela alto, padre de mi vida. Sabes lo mucho que te amé. Eres y serás mi mentor como siempre me lo dijiste, impregnado quedarás en mi vida. Nos unirá por la eternidad la música que me dejaste. Es un hasta pronto nada más, mi zambito de oro. Eres el mejor papá del mundo, gracias por tus enseñanzas, seguiré tu legado, te amo. Sé que luchaste mucho. Descansa papito de mi vida”, escribió.

Un año después de esta lamentable pérdida, aún se recuerda y celebra la gran vida artística del que en vida fue el reconocido vocalista de Enrique Balarezo.