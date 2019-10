La cantante y bajista de la banda The Muffs, Kim Shattuck, ha fallecido a los 56 años de edad, tras una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que padecía desde hace dos años, según contó su esposo Kevin Sutherland.

“Esta mañana, el amor de mi vida pasó pacíficamente mientras dormía después de una lucha de dos años con ELA”, dijo a través de sus redes sociales.

“Soy el hombre que soy hoy por ella. Vivirá con todos nosotros a través de su música, nuestros recuerdos compartidos y en su feroz y creativo espíritu ", agregó.

Shattuck empezó su carrera musical con The Pandoras , antes de cofundar The Muffs, banda de estilo punk rock, en 1991. De hecho, Shattuck tenía planeado presentar el nuevo disco de The Muffs el próximo 18 de octubre, que lleva el título de «No Holidays».

En 2013 tuvo un breve paso por los Pixies, uniéndose la banda en su gira por Europa después de la partida de Kim Deal.

“Mi corazón esta roto para siempre”, escribió Melanie Vammen, compañera de toda la vida de Shattuck y con quien compartió escenario en The Muffs y The Pandoras.

Diferentes músicos de la escena punk rock de California se han pronunciado por el fallecimiento de la bajista, entre ellos Mike Dirnt, bajista de Green Day.

“RIP, Kim Shattuck, fuerza del rock and roll y una compositora increíble”, escribió en su cuenta de Instagram.

Michael John Burkett, más conocido como Fat Mike, bajista y vocalista de NOFX también dedicó palabras a Shattuck.

“¡Kim Shattuck era tan jodidamente genial! Si no has escuchado a Lucky Guy de the Muffs ... hazlo. Tuve la suerte de que cantara en Punk en Drublic. Ella era única en su clase”, escribió.

Hasta el momento los Pixies no se han pronunciado sobre el deceso de la compositora y bajista.