Kinder, acordes peruanos que trascienden fronteras

"Riffs de guitarras complejos, golpes de batería perfectamente elaborados y líneas de bajo con mucho punch". Así fue como el portal Noisey describió "Migraciones", el álbum que la banda nacional Kinder lanzó el año pasado. Por su lado, el blog Tercer Parlante anotó sobre esta producción: "[Allí] recogen lo hecho en 10 años de creación musical y añaden elementos de math rock a su propuesta, que se ha basado fundamentalmente en la ejecución adecuada de guitarras y demás instrumentos".

Estas buenas reseñas, sumadas a una interesante trayectoria que incluye haber teloneado a Boom Boom Kid, The Fuckin Ocean y The Cure, y dos álbumes anteriores ("Kinder" y "Archipiélago"), han servido para que Kinder se gane un nombre en la región. Por eso es que no sorprende que en enero el grupo –cuyo sonido instrumental combina el indie rock, el math rock y el posrock– inicie una breve gira por Chile.

AL DETALLE

La banda compuesta por Nicolás Gjivanovic (guitarra), Mariano la Torre (guitarra), Esteban Rodríguez (guitarra), Danny Wilson (bajo) y Rubén Guzmán (batería) comenzará su gira en el país vecino el jueves 4 de enero en la ciudad de Valparaíso. Allí compartirán escenario con Tortuganónima y La Ciencia Simple, grupos chilenos que cultivan el posrock.

Al día siguiente, Kinder partirá a Santiago para ser parte del 'sideshow' de Le Rock Fest, evento organizado por el renombrado sello discográfico Le Rock Psicophonique. Allí tocarán junto al argentino Nicolás Aimo, quien define su música como "electrónica con ánimo introspectivo", y otros artistas.Finalmente, la gira concluirá el 6 de enero con broche de oro en el escenario principal de Le Rock Fest. Allí, Kinder hará sonar su propuesta junto a bandas con plausibles proyectos como Inverness, Meridiano de Zürich, Zet, Kinética, Sistemas Inestables, Osorezan, Zoológica, Baikonur, entre otras.

Puedes saber más del grupo en su página oficial de Facebook.