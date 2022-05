6 / 8

“The End of the Road”, la gira con la que KISS ha decidido cerrar su capítulo musical, es la más ambiciosa puesta en escena de su carrera donde incluye explosiones, fuegos artificiales, plataformas, pantallas, a varios de sus integrantes volando por los aires y, por supuesto, todos sus hits, entre los que destacan “Rock and Roll All Night”, “I Was Made For Lovin’ You” y “Love Gun”. (Foto: Javier Zapata para El Comercio)