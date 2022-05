Será la última chance de ver uno de los shows en vivo más espectaculares del mundo. La banda Kiss se despide de los escenarios y Lima ha sido elegida como una de las paradas para este tour que cierra su larga carrera. El organizador de este gran evento nos adelanta cómo será esta noche imperdible.

—Finalmente, tras dos años de haber pospuesto el concierto de Kiss por la pandemia, este se llevará a cabo. ¿Cómo fue tener que cancelar este megaevento en el 2020?

Fue una pesadilla, la tormenta perfecta. Teníamos la idea de que Kiss fuera a ser con lo que inauguraríamos Arena 1 el 2 de mayo del 2020, pero vino la pandemia en marzo y todos los sueños se acabaron. Afortunadamente logramos mantener la ilusión de que esto se podía hacer, solo era cuestión de tiempo. Ahora, el 4 de mayo, Kiss estará finalmente en Arena 1. Afortunadamente la banda pudo darnos esa fecha. Nosotros estuvimos permanentemente en contacto con ellos. Hemos movido dos años todo y vamos a cumplir el sueño de toda esa gente que compró su entrada y quienes hoy lo están haciendo. La producción va a ser algo extraordinario y el show increíble.

—Los conciertos de Kiss están catalogados como los más grandes del mundo, ¿vamos a ver lo mismo que en Chile, Argentina y Brasil, teniendo en cuenta que Arena 1 no es un estadio?

Arena 1 es un ‘venue’ que tiene capacidad para 22 mil personas. No será un estadio, pero es muy bonito porque es acogedor. Además es único en Lima porque podrás llegar por la Costa Verde, que es una importante vía de acceso. Aparte tienes estacionamiento para mil vehículos y si caminas 50 metros, estás ya dentro del show. Por el tipo de ‘venue’ tienes un espacio cerrado con una acústica impecable y esto es suficientemente grande.

—¿Han hecho algún ajuste para poder mantener intacto el show de Kiss?

Por el hecho que estamos buscando que la experiencia sea completa es que hemos tenido que sacar el escenario, que es gigantesco: 35 metros de ancho por 23 metros de alto. Tenemos unos 300 m2 de pantalla. En este caso nos han pedido que la zona donde se monitorea toda la iluminación y el sonido, que está a 50 metros del escenario, la pongamos a 35 metros porque hay un número de Paul [Stanley] en el que va del escenario principal a esta zona a través de una mancuerna que va por el aire. Va a aterrizar en una especie de tarima donde va a tocar dos temas. No digo más para no arruinar la sorpresa. Pero todo va a estar: la pirotecnia, los elevadores, todo.

—En sus shows en Argentina y Chile se ha visto familias enteras, ¿se espera esto también en Lima?

Es un show para toda la familia. Muchos padres nos han preguntado si pueden ir con sus hijos chicos y la respuesta es sí. Les recordemos que Kiss empezó en 1973, yo tenía cuatro años, eso quiere decir que mi papá, que ahora tiene 80, ha escuchado Kiss, entonces tienes para los abuelos, para los papás, para los hijos y los hijos de los hijos. Cuatro generaciones pueden estar en un concierto de Kiss.

—Todavía estamos viviendo lo de la pandemia, ¿qué protocolos aplicarán el día del concierto?

Yo quisiera que pongamos en perspectiva la situación actual del Covid en el mundo y el Perú, donde tenemos vacunada al 80% de la gente. Con eso las autoridades han liberado cosas, pero todavía se exige mascarillas dentro de algunos sitios. Lo que nosotros tenemos que hacer es ni más ni menos de lo que la autoridad nos exige y esto es que los mayores tengan la vacunación completa y que los menores tengan dos. Ese control es lo que vamos a tener.

—¿Cuál es la visión hacia adelante?

Desde el lado de One Entertainment, después de Kiss somos copropietarios de [el concierto] Karol G, que vendió dos fechas en Arena 1. Tenemos también a Barrio Latino y estamos viendo dos artistas adicionales que no puedo comentar hasta que estén cerrados. Al final, el 8 de octubre, tenemos a Guns N Roses para recuperar el enorme malestar que generó su cancelación y la gigantesca pérdida que tuvimos. Tenemos una lista importante de eventos por el lado de One, algunos de ellos se van a ser en Arena 1, pero por otro lado tenemos otros eventos. Lo importante es que Arena 1 es un lugar multifacético para hacer muchas cosas más, por ejemplo, tenemos cerradas ferias importantes, la Oktober Fest, la Comic Con, algunos eventos corporativos importantes que se están gestionando. Nosotros buscamos que después de este año, Arena 1 haya llevado 40 eventos de los cuales una tercera parte es conciertos, la otra es ferias y, finalmente, eventos corporativos. Eso buscamos como plan estratégico, brindar una oferta de valor que tiene tres componentes, el primero, una extraordinaria ubicación, fácil acceso y estacionamiento. El segundo, un servicio llave en mano: vienes con tu artista o evento y acá te armamos absolutamente todo. Y el tercero, a un precio 15 o 20% más bajo que el mercado. Esto ofrece Arena 1.