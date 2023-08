Y la larga espera por fin terminó. Todos los seguidores y fanáticos de la música New Wave estarán de plácemes, pues llega por primera vez a Perú una de las bandas más influyentes, Kon Kan, para presentarse el próximo mes de setiembre en un espectacular concierto.

La banda canadiense pisará suelo peruano, para encontrarse con ese público amante de la música de los años 80 y 90 y deleitarlos con sus ya exitosos temas “I Beg Your Pardon”, “Harry Houdini”, “Move to Move”, “Bite the bullet”, entre otros hits. El after y pre party estará a cargo de Dj Galax Trax. Además, también la presentación de la banda nacional de rock de los 80 “Trama”, que entre sus éxitos está el tema “Un ovni en mi jardín”.

Cabe mencionar que la banda Kon Kan, originalmente fue liderada por Kevin Wyne y Barry Harris. En la actualidad, sigue activa esta vez de la mano de su vocalista Kevin Wyne, quien es recordado por interpretar sus temas éxitos “I Beg Your Pardon”, “Harry Houdini” , “Move to Move”, “Bite the Bullet” entre otros que se desprenden de su álbum “Move to Move”.

Wyne asegura estar muy entusiasmado de venir con su agrupación para deleitarnos con su música. La banda completa se presentará el sábado 30 de setiembre en el Centro de Convenciones Festiva, en el Centro de Lima.

Además… Concierto banda Kon Kan Día: sábado 30 de septiembre Lugar: Centro de Convenciones “Festiva” (Av. Alfonso Ugarte 1439, Lima) Hora: 7:00 p.m.