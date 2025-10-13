Luego de nueve años desde su última visita, la agrupación de nu metal estadounidense Korn confirmó su regreso a Perú como parte de su gira internacional. La banda liderada por Jonathan Davis se presentará en el Multiespacio Costa 21 el próximo 5 de mayo del 2026.
Esta presentación marcará el regreso de los intérpretes de “Freak On a Lesh” a suelo peruano luego de nueve años desde su última aparición.
Perú va a ser parte de la gira latinoamericana que tendrá de soporte a la banda canadiense de metalcore Spiritbox y de Seven Hours After Violet, que cuenta con el bajista de System of a Down, Shavo Odadjian.
Por si fuera poco, Korn también paseará su talento por Latinoamérica en mayo de 2026, visitando Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y México.
Bizarro Live Entertainment confirmó que el concierto de Korn en Perú se realizará el próximo 5 de mayo de 2026. Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket, a partir del jueves 16 de octubre a las 11 a.m.
Cabe señalar que esta será la primera vez que Korn se presente en suelo peruano desde 2017, cuando fueron cabeza de cartel del festival Vivo x El Rock.
Korn es una reconocida agrupación de nu metal que ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Además, son acreedores de múltiples premios, que incluyen dos premios Grammy.
