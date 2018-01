El 2018 inició para los fans del K-Pop con la confirmación de tres parejas de celebridades coreanas: G-Dragon y Lee Jooyeon; y los ex-MBLAQ Lee Joon y G.O con las actrices Jung So Min y Choi Yeseul, respectivamente.

El año que finalizó también se vio provisto de su propia cuota de sorpresivas uniones entre populares figuras surcoreanas, algunas confirmaciones de relaciones de pareja en una industria que suele mantener estas en privado, y más de un par de bodas. Aquí repasamos 6 de las parejas de celebridades coreanas que emocionaron en 2017.



(Foto: Difusión) Taeyang y Min Hyorin. (Fotos: Twitter/ Captura de pantalla)

1. Taeyang de BIGBANG y la actriz Min Hyo Rin

La pareja se conoció en 2014. A pesar de los problemas y una separación, han superado las adversidades. Hyo Rin es conocida por aparecer en el clip "1AM" de Taeyang, y ser además la musa de la popular balada solista del ídolo, Eyes, Nose, Lips. Ambos están ahora comprometidos. La boda será el 3 de febrero.

(Foto: Difusión) Eric Mun y Na Hyemi. (Foto: Twitter)

2. Eric Mun de Shinhwa y la actriz Na Hye Mi

​Ambas estrellas son pareja desde el 2014. Por aquel entonces ambos negarían el romance. Eric junto a la modelo y ahora actriz Na Hye Mi hicieron pública su relación a inicios de 2017. Se casaron el pasado julio. Con esto, Eric se volvió el primer miembro de Shinhwa en contraer nupcias.

(Foto: Difusión) Hyeri y Ryu Junyeol. (Foto: Twitter/ Captura de pantalla)

3. Hyeri de Girl's Day y el actor Ryu Jun Yeol

Aunque esta unión no se concretó en el drama "Reply 1988", los fans de la dupla se vieron satisfechos en la vida real. Hyeri y Jun Yeol se conocieron en grabaciones y se hicieron amigos en el año 2015. Llevaron las cosas al siguiente nivel al confirmar su relación a mediados de 2017.

4. La diva del K-Pop Lee Hyori y el cantante Lee Sang Soon

El show "Hyori's Homestay" permitió ver un nuevo aspecto de la vida de la diva: momentos memorables en casa con su esposo, el músico y compositor Lee Sang Soon. La pareja no teme demostrarse afecto y suelen contar historias de su relación como sus primeras citas e incluso primeras discusiones.

(Foto: Difusión) Lee Hyori y Lee Sangsoon. (Foto: Redes sociales=

5. El icono K-Pop Rain y la actriz Kim Tae Hee

Rain y Kim Tae Hee emocionaron al público tras anunciar su matrimonio, y meses después, el nacimiento de su primer hijo. La poderosa pareja es muestra de paciencia y lealtad, Se conocieron poco antes del enlistamiento de Rain en el servicio militar obligatorio. Pese a ello, Kim Tae Hee iría seguido a visitarlo. La estrella K-Pop dedicó su tema "The Best Present" a su esposa, poco antes de su boda.

(Foto: Difusión) Rain (Bi) y Kim Taehee. (Foto: Redes sociales)

6. Song Joong Ki y Song Hye Kyo, estrellas del drama "Descendientes del Sol"

​La pareja favorita del público de los dramas coreanos del 2017 se haría realidad. La popular dupla denominada 'Song-Song' se anunció oficialmente con una propuesta de matrimonio que tomó por sorpresa a sus seguidores a inicios del 2017. Tras mantener en secreto su relación por el mayor tiempo posible, Joong Ki y Hye Kyo hicieron público su amor y finalmente intercambiaron votos el 31 de octubre.

(Foto: Difusión) La "pareja SongSong": Song Joongki y Song Hyekyo. (Foto: Difusión)

Ahora cuéntanos, ¿cuál es tu pareja favorita?