BLACKPINK: 10 razones por las que es un buen grupo femenino de K-pop| FOTOS

En el 2016, Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé se unieron para formar BLACKPINK, el entonces nuevo grupo femenino de K-pop a cargo de YG Entertainment (BIGBANG y 2NE1). Las expectativas eran altas, ya que se esperaba a un grupo que 'salvara' la aparente caída en popularidad que sufría la música surcoreana. Hoy, tres años más tarde, BLACKPINK es la girlband que lidera las listas locales e internacionales del género y auspicia un crecimiento aún mejor.

1. Ritmos pegajosos

Como a toda agrupación musical, el primer punto a evaluar es el sonido. El K-pop, por sí mismo, es un estilo de ritmos atractivos; pero BLACKPINK le saca aún más el 'jugo' a este punto fuerte del género. Con una buena producción musical, el grupo de chicas elige estratégicamente ritmos rápidos y sonidos pegajosos para sus singles.

2. Atractivas coreografías

No es un secreto que las coreografías son clave en el K-pop. Es un requisito que todos los grupos, tanto masculinos como femeninos, destaquen en sus habilidades en el baile. En ese sentido, Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé parecen dar la talla.

3. Habilidad vocal

Si bien no es el punto más característico del grupo, las chicas de BLACKPINK han sorprendido a sus seguidores -en más de una oportunidad- cuando interpretaron algunos de sus temas en vivo. Su talento para el rap es el más destacable.

4. Respaldo autorizado

No hay grupo que pueda surgir sin el respaldo de una buena agencia musical. En el caso de BLACKPINK, las chicas tienen el apoyo de YG Entertainment; empresa que ha tenido a su cargo a grandes competidores del género como BIGBANG y 2NE1. Su experiencia en el mercado garantiza el buen rendimiento musical de sus artistas.

5. Estilo musical

BLACKPINK pertenece al mundo del K-pop, pero rompe con la imagen femenina con la que el género nos tiene acostumbrados. La candidez y la dulzura de las girlbands surcoreanas ya han cansado a muchos y ver a grupos con mayor naturalidad genera más simpatía.

6. Pluralidad de culturas

A pesar de ser una agrupación de pop coreano, no todas las integrantes de BLACKPINK nacieron en Corea del Sur. A excepción de Jisoo y Jennie, Rosé y Lisa son de Nueva Zelanda y Tailandia, respectivamente.

7. Internacionalización

Si algo ha caracterizado a los artistas de YG Entertainment es la buena campaña de internacionalización que han promovido. Nacidos bajo la idea de conquistar un mercado más grande que el asiático, BLACKPINK ha recorrido recientemente Europa y Estados Unidos.

8. Poca cantidad de integrantes

Solo cuatro. Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé. Ni una más y ni una menos. Aunque pareciera una característica irrelevante, el número de integrantes define -muchas veces- la predisposición de los fans por seguir a dichos artistas. Si antes no existía problema en memorizarse los nombres y las vidas de más de 10 cantantes de un mismo grupo; hoy ese aspecto ha disminuido considerablemente.

9. Calidad humana

El talento y el éxito de un grupo musical no sirven de nada si no están acompañados de una calidad humana ejemplar. Hasta el momento, las integrantes de BLACKPINK mantienen un buen comportamiento frente y detrás de cámaras; además de colaborar con obras sociales a través de sus clubes de fans.

10. Buena imagen

Último, aunque no menos importante. Aunque no sea determinante para el éxito de un artista, su apariencia es una de las primeras cosas que se observan. En este caso, las chicas de BLACKPINK no decepcionan.