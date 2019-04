BLACKPINK libera tráiler oficial de su nuevo tema "Kill This Love" | VIDEO

A tan solo horas del estreno de su nuevo disco "Kill This Love", BLACKPINK reveló el tráiler de su video musical del mismo nombre. Además, dio a conocer la sorprendente imagen del grupo en teasers individuales de cada integrante.



► BLACKPINK: 10 razones por las que es un buen grupo femenino de K-pop| FOTOS

► BLACKPINK: ¿Lisa y Jennie preparan una colaboración con Pharrell Williams?



"Kill This Love" de BLACKPINK llega después de casi un año de su último disco "Square Up" en junio del 2018, y luego de su paso por el programa "The Late Show With Stephen Colbert" en Estados Unidos, y recorrer Asia y Europa con su gira "In Your Area 2019".

► Mira aquí el tráiler del videoclip "Kill This Love":

"Kill This Love" de BLACKPINK. (Fuente: YouTube)

Además, el canal oficial del grupo de K-pop reveló los teasers individuales de cada integrante, revelando el nuevo concepto del álbum. Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé cambiaron radicalmente sus 'looks' para "Kill This Love".

► Nueva imagen de Lisa:

► Nueva imagen de Jennie:

► Nueva imagen de Jisoo:

► Nueva imagen de Rosé:

El nuevo disco de BLACKPINK será lanzado el 5 de abril, acompañado del video musical. Se espera una buena acogida del disco, tras el buen recibimiento del grupo en su reciente internacionalización y el haber superado los 20 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube.