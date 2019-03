BLACKPINK prepara su regreso con el álbum "Kill This Love"

BLACKPINK ya se encuentra preparando su regreso a los escenarios, luego del éxito obtenido con "DDU-DU DDU-DU". La girlband de K-pop reveló fotografías de sus integrantes Lisa y Jennie, anticipando la imagen del que será su próximo mini álbum de estudio "Kill This Love".

► BLACKPINK aparece por primera vez en "The Late Show With Stephen Colbert" | VIDEO

► BLACKPINK confirma las fechas de su gira "In Your Area 2019" en Europa



Tras participar en el programa "The Late Show With Stephen Colbert" en Estados Unidos, y recorrer Asia y Europa con su gira "In Your Area 2019", BLACKPINK pretende volver a sorprender a sus seguidores después de casi un año de su último disco "Square Up" en junio del 2018.

Las integrantes de BLACKPINK decidieron cambiar radicalmente de looks, como parte del nuevo proyecto musical que alistan. Lisa, la rapera principal del grupo, luce un color de cabello más oscuro de lo habitual.

Lisa de BLACKPINK. (Foto: Difusión)

Por su parte, Jennie optó por un cambio sorpresivo al teñirse el cabello totalmente de rubio.

Jennie de BLACKPINK. (Foto: Difusión)

"Kill This Love" de BLACKPINK será lanzado el 5 de abril, acompañado de un video musical. Se espera una buena acogida del disco, tras el buen recibimiento del grupo en su reciente internacionalización y el haber superado los 20 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube.