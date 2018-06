Blackpink reveló en redes los títulos de las canciones que estarán contenidas en su esperado retorno con el primer mini-álbum del cuarteto K-Pop, "Square Up".

El conjunto difundió además el título de la que será su canción promocional, "Ddu Du Ddu Du", cuyo videoclip será liberado junto al disco este 15 de junio.

Otras canciones que conformarán el tracklist serán "Forever Young", "Really" y "See U Later", todas realizadas en una nueva colaboración con el productor Teddy Park.

(Foto: AllKpop)

Tras tres exitosos singles y cinco videoclips que superan los 100 millones de vistas en YouTube, y cuatro de ellos los 200 millones, Blackpink lanzará el primer EP de su carrera iniciada en 2016.