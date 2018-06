Blackpink lanza posters individuales en movimiento para "Square Up"

Blackpink compartió clips teasers individuales para su muy anticipado retorno con "Square Up", su primer EP. Los videos del cuarteto K-Pop fueron compartidos a través de sus cuentas oficiales en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter.

En ellos se muestran tomas close-up de cada una de las cuatro chicas bañadas de luz rosa intensa entre sombras. Rosé y Jisoo primero aparecieron al ritmo de "Forever Young", y luego Jennie y Lisa anticiparon el que será su tema principal "Ddu Du Ddu Du".

Yang Hyun Suk de YG Entertainment, agencia de Blackpink, compartió además en su Instagram imágenes spoiler inéditas de la sesión de fotos para el material que será incluido en el disco físico. Antes también compartió las portadas de sus dos versiones, con lo que dio a los fans una idea del nuevo concepto del grupo.

El primer mini-álbum de Blackpink, además de "Ddu Du Ddu Du" y "Forever Young", contendrá los temas "Really" y "See U Later", todos por el productor residente de YG Teddy Park, y junto a su videoclip serán liberados online el 15 de junio a las 6 PM hora coreana.