BTS en Brasil: todo lo que tienes que saber de su dos únicas fechas en Sudamérica

La gran euforia que continúa causando BTS llegará a Sudamérica en dos únicas fechas. Como parte de su gira "Love Yourself: Speak Yourself", el grupo de K-pop visitará São Paulo (Brasil) el próximo 25 y 26 de mayo, siendo este el único país sudamericano que conforma el tour internacional. Entérate aquí de todo lo que necesitas saber si estás interesado en asistir.

CUÁNDO Y DÓNDE

​El BTS World Tour "Love Yourself: Speak Yourself" llegará a São Paulo el sábado 25 y domingo 26 de mayo. Ambos conciertos se realizarán en el estadio Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca) a las 7 p.m. (hora local). La apertura de puertas se realizará desde las 3 p.m.

ENTRADAS

​Aunque la plataforma de venta oficial de BigHit Entertainment (Eventim) ha confirmado que las entradas a ambas fechas están agotadas, precisamos los precios de las mismas ante un posible aumento de la capacidad de asistentes.



PISTA PREMIUM BLANCA: R$ 750,00 ($186.75)

PISTA PREMIUM VERDE: R$ 750,00 ($186.75)

PISTA: R$ 410,00 ($102.09)

​ASIENTO INFERIOR: R$ 510,00 ($126.99)

ASIENTO SUPERIOR: R$ 290,00 ($72.21)

SOUNDCHECK PACKAGE: R$ 975,00 ($242.78)



La zona Soudcheck Package es parte de un paquete de beneficios que incluye: un ingreso prioritario al área Pista Premium, acceso exclusivo a la prueba de sonido, entrada anticipada al recinto, credencial, check-in exclusivo y atención preferencial en el evento.

Para más información acerca de las entradas al concierto de BTS, puedes ingresar a Eventim en el siguiente link.

BOLETERÍA

De encontrarte en São Paulo, podrás consultar por las entradas al BTS World Tour "Love Yourself: Speak Yourself" en la Boletería A, ubicada en Rua Palestra Italia, 214 - Perdices. Hasta la misma fecha del concierto, podrás acercarte de martes a domingo desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. (hora local).

ACCESO

El ingreso al estadio será permitido para mayores de 16 años. Los menores de 15 años deberán ser acompañados por sus padres o el responsable legal.

Como se recuerda, BTS se encuentra visitando diferentes ciudades con su gira "Love Yourself: Speak Yourself". El próximo 1 de junio visitará Londres (Wembley Stadium); el 7 de junio, París (Stade de France); el 6 y 7 de julio, Osaka (Yanmar Stadium); y el 13 y 14 de julio, Shizuoka (Shizuoka Stadium Ecopa).