BTS: todo lo que es capaz de hacer el ARMY por su grupo favorito | VIDEOS

El junio próximo, BTS cumplirá seis años desde su debut musical. Además, en los próximos días, la agrupación de K-pop estrenará su sexto mini álbum "Map of the Soul: Persona"; el cual batió récords de más de 2 millones de pedidos anticipados en la primera semana. Y como si esto fuera poco, J-Hope, V, Jimin, RM, Jin, Suga y Jungkook están dominados a "Top Dúo/Grupo" y "Top Social Artist" en los Billboard Music Awards 2019. Todo esto gracias al ARMY, el fanclub que los respalda desde sus inicios. Conoce de qué más son capaces los seguidores de BTS.

Como suele suceder en el K-pop, diversos clubes de fans demuestran su cariño y admiración por su grupo favorito a través de obras de caridad y causas solidarias. ARMY no es la excepción. Su existencia en diversos países del mundo ha ayudado a que sus proyectos tengan mayor alcance y sean felicitados incluso por el mismo BTS. Este es caso de #FlowWithJimin; el proyecto de caridad por el cumpleaños de Jimin, donde ARMY donó dinero a la organización de niños necesitados de países con conflictos sociales "Mind Leaps".



Pero no todo son obras de caridad. ARMY también ha dado muestra, además de su solidaridad, de su ingenio. Un ejemplo de esto es el llamado #ARMYSelcaDay, donde las fans de BTS conmemoran a los integrantes de la boyband como sus mayores referentes. De este modo, un día al año publican fotografías de sí mismos, en las que se muestre cierta similitud con el integrante de su preferencia. Incluso, RM dijo saber de este día en una entrevista para la prensa extranjera.

Otra demostración de la creatividad de ARMY son los flashmob. En diversos países del mundo, los seguidores de BTS se han reunido a rendirle homenaje a los pasos de baile que el grupo exhibe en sus videos musicales. Esto sucedió con un grupo de fans que realizó un flashmob de las canciones "No More Dream", "We Are Bulletproof Pt.2", "Danger" y "I Need U" en el centro de Nueva York.

Pero como no toda iniciativa es extranjera, ARMY Perú también ha dado muestra en diversas oportunidades lo que serían capaces de hacer por BTS. Se recuerda, por ejemplo, la celebración por el quinto aniversario de la boyband de K-pop, en el que el ARMY nacional se reunió en el Campo de Marte (Jesús María) para organizar una atractiva actuación.

La intención de difundir más la música de la agrupación que admira, las fans peruanas de BTS también se animaron a invertir en paneles publicitarios de las calles de Lima. En ellos, se mostraban fotografías de los miembros que celebraban su cumpleaños o solo unas imágenes de sus mejores momentos. El más recordado es aquel panel que felicitaba a RM por su día en plena avenida 28 de Julio.

Sin embargo, si existe una forma clásica de mostrar simpatía por el grupo de K-pop favorito, esta es a través del denominado 'fanchat' (frases específicas entonadas al unísono durante las canciones en vivo). En el caso de BTS, ARMY deja en claro que no tiene problemas en memorizarse las palabras en coreano y gritarlas a toda voz, con tal de complementar la performance de la boyband. Aquí una muestra de ello.

Finalmente, pero no menos importante, están los cosplayers. Es decir, seguidores que se animan a representar físicamente a su 'idol', tanto en vestimenta como en apariencia. Especialistas en el tema, ARMY conoce los estilos de maquillaje con los que logran parecerse a Jimin, RM, V, Jin, Jungkook, Suga y J-Hope.