BTS: Un repaso a las carreras y canciones en solitario de sus miembros | VIDEOS

BTS lanzará este viernes su nuevo álbum "Map of the Soul: Persona" (2019); el cuarto de sus colecciones en estudio, después de "Dark & Wild" (2014), "Wings" (2016) y "Love Yourself: Tear" (2018). Esta nueva producción mostrará una imagen renovada de sus miembros, quienes ya han venido sorprendiendo a sus fans con sus debuts en solitario. Recordamos en esta nota los más recordados.

► Los chicos de BTS muestran su lado más íntimo en "Map of the Soul: Persona"

► Aquí puedes ver el tráiler de “Map of the Soul: Persona”, el nuevo álbum de BTS [VIDEO]



J-Hope fue el tercer integrante del grupo de K-pop en hacer su debut oficial en solitario. El rapero publicó "Hope World", su anticipado mixtape junto a un colorido video promocional para el tema "Daydream".

Antes del lanzamiento de Jung Hoseok (nombre real de J-Hope), se liberaron en redes los proyectos de los otros dos raperos de 'Bangtan': RM, antes conocido como 'Rap Monster'; y Suga, bajo su nombre alterno como solista: 'Agust D'.

Kim Namjoon, llamado también 'RapMon' por 'ARMY', lanzó en 2015 su mixtape debut titulado "RM". Este fue uno de los primeros usos públicos del seudónimo que se convirtió en su nuevo nombre artístico, en tiempos de la llegada de la nueva identidad de marca de BTS y el aumento de su legión de fans alrededor del planeta.

En 2016 le siguió al mixtape de RM, el debut de su colega rapero Suga, titulado "Agust D". El nuevo alias del deslenguado Min Yoongi viene de su nombre artístico escrito al inverso con la adición de las dos letras finales que refieren a 'Daegu Town', su ciudad de origen.

Sin embargo, no fueron estas las únicas producciones solistas realizadas por miembros de BTS. Como sus compañeros raperos, Jungkook, Jimin, V y Jin grabaron tracks especiales que aparecieron en discos del grupo, en especial en el álbum "Wings" (2016), en el que cada miembro intervino en la creación de sus emotivas actuaciones.

► A continuación hacemos un repaso por los esfuerzos en solitario de los siete integrantes de BTS:

RM - "Do You"

​Single principal del debut solista de RM en el que pone en la mesa su agotamiento y quiebre con el permanente escrutinio: "No soy pop, no soy rock, no soy funk, no soy R&B o hip hop", declara, respondiendo a sus detractores "encárgate de ti (¿qué demonios quieres?)".

Video para "Do You" de RM de BTS. (Fuente: YouTube/BangtanTV)

RM - "각성" ('Gakseong')

De título​ "Despertar" y tomas en reversa de un tejido en llamas, RM exclama: "Sí, vete al diablo, soy un 'idol', sí, sí, lo soy, en un tiempo lo odié pero ahora amo haber obtenido ese título, hoy que canto esto es mi segundo cumpleaños".

Video promocional del tema "각성" (Gakseong) por RM de BTS. (Fuente: YouTube/BangtanTV)

Agust D - "Agust D"

El chico de Daegu realizó debut con el single homónimo y clip donde se muestra escapando del apresamiento. Espeta ser "la espina en los ojos de quienes no tienen chance de tener éxito", "ustedes raperos gastados deberían de agradecer que soy 'idol' y me la paso ocupado 24/7. ¿Descanso? Disculpa por llevarme tu fuente de ingreso, amigo".

Video para "Agust D", tema debut solista de Agust D, nombre alterno de Suga de BTS. (Fuente: YouTube/iBigHit)

Agust D - "Give It to Me"

Segundo lanzamiento del mixtape del siempre desafiante rapero que dispara esta vez a sus detractores que hacen carrera con criticarlo. De forma temeraria advierte de aceptar lo que sea que su posición traiga, "dinero, honor, fama, luces, lo que sea que venga, pues dámelo".

Video promocional de "Give It to Me" del debut solista de Agust D, nombre alterno de Suga de BTS. (Fuente: YouTube/iBigHit)

J-Hope - "Daydream"

Después del extendido periodo en el cual BTS contó sobre la producción de J-Hope, llegó "Hope World" junto a un clip cargado de simbolismos a los que acostumbra el grupo, pero con espíritu de ensoñación y permanente intención optimista de Hoseok.

Video para "Daydream", clip debut en solitario de J-Hope de BTS. (Fuente: YouTube/iBigHit)

J-Hope de BTS - "Intro: Boy Meets Evil"

​Como anticipo al lanzamiento del exitoso "Wings", BTS liberó un conjunto de clips entre los cuales J-Hope protagonizó dos: "Mama", compuesto por él, y la introducción al concepto del humano que llega puro a la tierra y debe definir lo que es errado, o el "mal", para él.

Video para "Intro: Boy Meets Evil", track solista de J-Hope de BTS e introducción al disco "Wings". (Fuente: YouTube/iBigHit)

Jimin de BTS - "Lie"

Clip de presentación del concepto "Wings" y el destacado tema de composición de Park Jimin y favorito de ARMYs. En escenas del sonriente joven en un estéril lugar como sujeto de análisis, las escenas tranquilas se interrumpen con la desesperación del protagonista.

Clip presentación de "Lie", tema solista de Jimin incluido en el disco "Wings" de BTS. (Fuente: YouTube)

Jin de BTS - "Awake"

Clip de la emocional serie de cortos de presentación de "Wings" que se realizó para el tema compuesto por Kim Seokjin. "Quizá nunca pueda volar", repite el mayor de BTS, como en medio de una realización y visión clara de la posibilidad de que sus deseos no se concreten.

Clip presentación de "Awake", tema solista de Jin incluido en el disco "Wings" de BTS. (Fuente: YouTube/iBigHit)

V de BTS - "Stigma"

De composición de Kim Taehyung alias 'V', "Stigma", parte de "Wings", es un track que impacta, de tono desgarrador que habla de culpa. Tanto ajeno al pop y más próximo al alternativo, con el grave tono vocal del cantante y aires entre jazz y blues, influencias de V.

Clip de "Stigma", tema solista de V de BTS incluido en el disco "Wings". (Fuente: YouTube)

Jungkook de BTS - "Begin"

​De composición de Jeon Jungkook, "Begin" su participación solista en "Wings", describe en canción e imágenes marcados contrastes de su camino a la madurez junto a sus amigos, entre la ingenuidad y optimismo y las sombras del mundo adulto.

Clip de "Begin", tema solista de Jungkook de BTS incluido en el disco "Wings". (Fuente: YouTube)

Bonus track: Jimin de BTS - "Serendipity"

Para cerrar, el track introductorio cantado por Jimin para "Love Yourself: Her", disco que los cimentó internacionalmente y acompañó mientras llamaban la atención del difícil medio estadounidense. El estilo vocal de Jimin sienta el primer escenario del concepto esperanzador de "Her".