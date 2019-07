BTS: concierto "Love Yourself in Seoul" será transmitido por primera vez por televisión

Tras el anuncio del estreno de la tercera película de BTS "Bring the Soul: The Movie", el grupo surcoreano confirmó la transmisión de "Love Yourself in Seoul" por televisión. Esta sería la primera vez que un concierto de los intérpretes de "Fake love" se emita por esta plataforma.

Así lo confirmo la cadena surcoreana de medios JTBC; la cual será la única autorizada de emitir "Love Yourself in Seoul" por sus pantallas. La película será transmitida el 20 de julio a las 11 p.m. (hora local).

Este horario es ocupado actualmente por el drama surcoreano "Advisor", el cual cederá su emisión estelar para darle paso a BTS y la cinta que exhibe el concierto realizado por el grupo de K-pop en Seúl, Corea del Sur durante el 2018.

Como se recuerda, "Love Yourself in Seoul" fue estrenada a nivel mundial el 26 de enero del 2019 , superando los 1.96 millones de espectadores. En el Perú, la película logró proyectarse en más de 40 salas de los principales cines nacionales.