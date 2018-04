El K-Pop, forma corta de denominar al pop producido en Corea del Sur, es actualmente un fenómeno que ya no es más un mero mito sobredimensionado del internet. Basta con ser testigo presencial en alguno de los lugares establecidos por el boca a boca entre fans del pop asiático como puntos de encuentro para notar el grado de dedicación e influencia que este subgénero musical despierta en ellos.

Exigentes coreografías, propuestas pop cada vez más diferenciadas de occidente y novedosa estética, son característicos de una movida que no se detiene y busca cada vez superarse a sí mismo. Con esto, a su vez, son más entre propios y extraños quienes son atraídos por estas producciones, siendo la más plausible muestra el septeto BTS, cuya demanda sobrepasa cada vez más sus propios récords en cifras de movimiento en redes, además de hacerse de famosos y variopintos nombres como parte de sus autodenominados admiradores.

Por supuesto, BTS no es el único exponente del K-Pop que viene generando impacto en el planeta. Por ello, listamos aquí a diez de los grupos más populares, tanto masculinos y femeninos, dentro y fuera del mundo virtual.

Red Velvet

El quinteto de chicas que debutó como cuarteto en 2014 son actualmente el grupo femenino más popular en Corea del Sur, no en vano fueron el único conjunto del género en ser invitado a un reciente festival musical en su país vecino, Corea del Norte, con el fin de estrechar lazos. Otros tracks recomendables de la girlband son "Peek-A-Boo" y "Automatic". A continuación puedes ver el clip de su último single, "Bad Boy".

EXO

De la misma casa disquera de Red Velvet, SM Entertainment, EXO es uno de los grupos más grandes de Corea a nivel internacional. Desde su debut de 2012, entonces con doce integrantes, la banda fue reduciendo su alineación, aunque manteniendo una consistente carrera musical. Entre tracks suyos a destacar están "Growl", su primer gran éxito, y "Lucky One", single del disco "Ex'act" de 2016. Aquí puedes ver el video de su tema "Love Me Right".

Blackpink

El cuarteto de YG Entertainment apenas debutado en 2014, supera actualmente los cien millones de vistas en cada uno de sus cinco videoclips lanzados. Resaltan los tracks "Playing with Fire" y "Whistle", junto a sus espectaculares y altamente estilizados clips. El video a continuación es del tema "Boombayah", que a casi dos años de su estreno ya superó los trecientos millones de vistas en YouTube.

Super Junior

Iniciado como un grupo proyecto de rotación, llevan a la fecha cerca de 13 años de carrera y son actualmente figuras establecidas del K-Pop y reconocidos como líderes de una de las primeras oleadas de la cultura popular coreana en el mundo. Dos temas destacables de la banda son "It's You", de la reedición del disco "Sorry Sorry", y "A-Cha", promocional de la reedición de "Mr. Simple". A continuación lo más reciente de la agrupación que estará de gira en abril por

Latinoamérica: "Lo Siento", junto a la artista latinpop Leslie Grace.

Girls Generation

Una de las agrupaciones icono de Corea del Sur y banda hermana de Super Junior. Aunque actualmente no se encuentran de promociones mas en situación incierta tras la partida de tres de sus integrantes, el impacto de SNSD (nombre coreano de la girlband) es innegable. Entre tracks suyos a resaltar están "Mr. Mr." y "I Got A Boy", además del clip a continuación, parte del llamado 'old-school-K-Pop': "The Boys".

Wanna One

El grupo proyecto K-Pop que logró gran impacto en su país, y fuera de este, en menos de un año de actividades, ganadores de la segunda temporada del comentado reality surcoreano "Produce 101". Entre algunos tracks destacables suyos están "Wanna Be" y "Never", este último debutado durante la competencia que los gestó como grupo y cuyo éxito lo llevó a ser parte de sus shows e incluido en copias físicas de su primer disco. El clip a continuación es single promocional de su más reciente EP "0+1=1 (I Promise You)": "Boomerang".

2NE1

Cuarteto K-Pop que marcó diferencia entre agrupaciones de chicas en la época de su debut y uno de los más importantes representante del género en las primeras oleadas surcoreanas alrededor del mundo. La salida de una de sus miembros en 2016 las convirtió en trío por un breve periodo, hasta el lanzamiento de su single de despedida en 2017. Algunos temas recomendables del desaparecido grupo son la retumbante "I Am The Best" y como contraparte, la balada "Missing You". Aquí uno de sus más logrados tracks, "Gotta Be You".

NCT

Conjunto de destacados aprendices de la agencia surcoreana de talentos SM Entertainment, distribuidos desde su debut en 2016, a la fecha, en tres sub-unidades distintas y de alineaciones cambiantes: NCT U, NCT 127 y NCT Dream. Aunque ha visto el ingreso de varios miembros, aunque sin ninguna salida oficial, el concepto de la banda reza que "todos siempre serán parte de NCT". Entre sus temas a mencionar están "The 7th Sense" y "Fire Truck", además del single a continuación, "Cherry Bomb".



Twice

De las agrupaciones de chicas más sonadas en la actualidad, formada a través de un popular reality por la entonces tercera agencia de talentos más poderosa de Corea del Sur, JYP Entertainment. El flujo de ingresos generado por la girlband los llevo incluso, según Forbes, a ascender por sobre YG, quién antes ostentaba el segundo lugar. Entre sus pegajosos y alegres temas destacan "Knock Knock" y "Signal". Aquí compartimos el curioso clip de su single debut, "Like Ooh-Ahh".

GOT7

Septeto surcoreano debutado en 2014, quienes se mantienen como otro de los grupos de K-Pop con la más grande legión de fanáticos alrededor del globo. De la misma agencia de Twice, se encuentran próximos a realizar su primer paso por Latinoamérica, donde se incluyen México, Chile y Argentina. Entre algunos de sus tracks más resaltantes están "Teenager" y "Hard Carry". Aquí puedes ver a continuación el video promocional de su lanzamiento más reciente, "Eyes on You": "Look".

BONUS:

Nu'est

Conocidos en Corea del Sur como "iconos de la reversión", apostaron su última oportunidad en el volátil mundo del K-Pop al entrar como aprendices en el reality "Produce 101". Con uno de los debuts pop más exitosos dentro y fuera de su tierra, pocos adeptos mantuvieron con el constante cambio de conceptos, a pesar de lanzar dos sólidos EP de etéreo y maduro sonido a poco de su casi disolución. Entre sus tracks recomendables están "Love Paint" y "Daybreak", ambos parte de su último disco previo a promover como cuarteto, tras ser Hwang Minhyun elegido parte del grupo temporal Wanna One, y próximo a retornar. A continuación, el cinematográfico clip para "Overcome".

Loona

De los más arriesgados proyectos K-pop en épocas recientes, a pesar de aún no haber realizado debut oficial, ya cuenta con videos de introducción para cada una de sus doce integrantes, además de lanzamientos de las que serían sus futuras sub-unidades, e incluso sus consiguientes seguidillas de fanáticos en varios países, con una particularmente activa en Brasil. Con todas sus miembros reveladas y más de veinte clips en su haber, poco falta para su primer estreno conjunto. Algunos de sus tracks que ya puedes disfrutar son "Singing in the Rain", "Girl Front", y el tema a continuación, "Eclipse".