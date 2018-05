BTS y diez de sus más especiales covers

BTS publicó "Love Yourself: Tear", su nuevo álbum casi 1 año después del exitoso predecesor. El conjunto, sin embargo, no suele tener en ascuas a sus seguidores y, de vez en cuando, libera sorpresas para ellos, como los recurrentes covers de algunos de sus vocalistas.

Mientras tanto, el septeto sigue logrando más adeptos gracias a los contenidos donde pueden apreciarse lo mejor de sus habilidades y carisma. Entre actuaciones especiales y grabaciones inéditas publicadas en redes, algunas solistas y otras grupales, juntamos aquí diez de los mejores covers realizados por las estrellas K-Pop.

BTS - "Come Back Home" (original de Seo Taiji & The Boys)

Jungkook - "Rainism" (original de Rain)

Jungkook y RM - "Fools" (original de Troye Sivan)

Jimin y Jungkook - "We Don't Talk Anymore" (original de Charlie Puth)

Jin - "I Love You" (original de Mate)

V - "Someone Like You" (original de Adele)

Suga, Jungkook y Jin - "So Far Away" (original de Agust D)

J-Hope y V - "Hug Me" (original de Jung Joon Il)

Jungkook - "If You" (original de Bigbang)

BTS - "As I Told You" (original de Kim Sungjae)

Bonus:

​Jin - "Never Mind" (solo original de Suga) y Suga - "Awake" (solo original de Jin)