BTS se mantiene por cuarta semana consecutiva en el ránkings Billboard

BTS mantiene su popularidad en Billboard por cuarta semana consecutiva tras el estreno de su tercer disco "Love Yourself: Tear". La revista especializada publicó sus nuevos ránkings para la semana del 17 al 23 de junio y el septeto K-Pop continúa en sus principales listas.

"Fake Love", el hit de BTS, continúa en el "Hot 100" de las canciones más escuchadas en EE.UU., esta semana en el puesto 71. A su vez, "Tear" permanece en el ránking de top álbums "Billboard 200", esta vez en la posición #20. Además "Love Yourself: Her", EP de 2017 y precuela del tercer álbum del grupo, hace aparición en el puesto 139.

"Love Yourself: Tear" también se mantiene en el ránking de ventas de discos, esta semana en el puesto 14, junto a "Her", ubicado en el puesto 59. "Fake Love" además se encuentra en la posición 39 de los temas más populares en la radio estadounidense.

Mientras tanto, "Tear" encabeza el ránking de discos extranjeros "World Albums", seguido de "Her" en el puesto dos. Un tercer material de BTS también hace aparición en la décima posición de esta lista: "You Never Walk Alone", reedición de su segundo álbum "Wings" de 2016, lanzada el año pasado.

BTS, una vez más ocupa el primer lugar del "Social 50" de top artistas en redes. A su vez, el septeto se ubica esta semana en la posición 6 del "Artist 100", ránking de Billboard para los artistas más populares en los Estados Unidos.