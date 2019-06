BTS estrena "Heartbeat", el primer MV de la banda sonora de BTS World | VIDEO

BTS estrenó este viernes el primer video musical de la banda sonora de su videojuego BTS World. "Heartbeat" es el nombre de este tema y forma parte de las 13 canciones que componen el álbum completo para este nuevo proyecto.

Producido por el canadiense ganador del Grammy DJ Swivel, "Heartbeat" es la canción principal de BTS World y, a diferencia de otros temas de la banda sonora, es interpretada por los siete integrantes del grupo de K-pop.

► Mira el videoclip de "Heartbeat" aquí:

BTS - "Heartbeat". (Fuente: YouTube).

Las otras composiciones que integran BTS World son "Dream Glow", "A Brand New Day", "All Night", "Captain", "Cake Waltz", "Shine", "Not Alone", "Friends", "Wish", "Flying", "Lalala" y "You Are Here".

BTS World es el nuevo videojuego donde podrás interactuar con Jin, Jimin, RM, V, J-hope y Jungkook. Fue lanzado el 26 de junio pasado y ya encabeza la lista de juegos más populares de Apple App Store.