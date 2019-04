YouTube: BTS estrena el videoclip de "Boy With Luv" con Halsey | VIDEO

BTS lanzó nuevo disco titulado "Map of the Soul: Persona"; y con él, su nuevo videoclip de "Boy With Luv", el tema que comparten con la cantante estadounidense Halsey.

"Boy With Luv" de BTS, cuenta con la participación de la también nominada a los Premios Billboard 2019, Halsey. El colorido videoclip muestra al septeto como protagonistas bailando y cantando en diversas escenografías.

Halsey, por su parte, aparece inicialmente en el video musical detrás de una ventanilla para luego unirse con BTS bailando; sin embargo, la cantante toma un papel más predominante en el clip durante el coro y el final del single.

► Mira aquí el videoclip:

La canción pop de BTS es el segundo sencillo de "Map of Soul: Persona" y actualmente cuenta con más de 21 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 10 horas de lanzamiento.

Este 13 de abril, BTS se presentará en Saturday Night Live donde según Billboard, cantará por primera vez "Boy With Luv" y además, próximamente, iniciará su gira "Love Yourself: Speak Yourself".