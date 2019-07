BTS estrenará nueva película "Bring the Soul: The Movie" en agosto

Hasta hace unos días, el nuevo videojuego de BTS (BTS World) era la sensación para los seguidores del grupo de K-pop. Sin embargo, los 'reyes' del género vuelven a sorprender a sus fans con la confirmación de la que será su tercera película "Bring the Soul: The Movie".

► BTS estrena "Heartbeat", el primer MV de la banda sonora de BTS World | VIDEO

► BTS | ¿Cómo descargar el videojuego de la banda de K-Pop que es un furor en el mundo?



A través de su cuenta oficial de Facebook, BTS confirmó el estreno de "Bring the Soul: The Movie" para el próximo 7 de agosto. La cinta volvería a repetir la temática de sus antecesoras, al mostrar el último concierto de la gira "Love Yourself Tour" que el grupo realizó en París durante el 2018.

Además, Jimin, Jin, V, RM, Suga, Jungkook y J-Hope contarán en la película sus experiencias de visitar otros países gracias a su música; y el ansiado backstage característico del grupo.

"Bring the Soul: The Movie" - BTS. (Foto: Difusión)

Recientemente, BTS estrenó el videoclip de la canción "Heartbeat" como parte de la banda sonora de BTS World; su nuevo videojuego.