BTS integra la lista Forbes de los artistas mejor pagados del mundo en 2019

Como cada año, la revista Forbes hizo pública la lista de las celebridades mejor pagadas del mundo en lo que va del 2019, y BTS dio la sorpresa al ocupar el puesto 43. Esta es la primera vez que el grupo de K-pop logra un lugar en este ránking.

BTS logró este logro tras percibir ingresos por $57 millones. Gran parte de estas ganancias se deben a sus giras de conciertos "Love Yourself" y "Love Yourself: Speak Yourself", realizadas en el 2018 y 2019, respectivamente.

Otros factores que permitieron esta posición en la lista de los mejores pagados de Forbes son sus dos películas y la venta de su música. Vale recalcar que, con esta incorporación, BTS se convierte en el único artista coreano presente en la lista.

La revista Forbes elaboró su ránking de 2019 estimando las ganancias antes de impuestos de junio de 2018 a junio de 2019, antes de deducir los honorarios para gerentes, según datos de Nielsen, Pollstar, IMDB y de entrevistas con expertos de la industria y muchas de las celebridades.



