BTS: J-Hope se convierte en el artista coreano más seguido de Spotify

BTS prepara su regreso a los escenarios con su nuevo álbum "Map of the Soul: Persona", pero este no sería el único motivo de celebración por parte de sus fans. El rapero del grupo, J-Hope, se convirtió en el artista de K-pop más seguido de Spotify en las últimas horas.

► BTS revela el track list de su nuevo disco y un adelanto de su tema con Halsey | VIDEO

► Billboard 2019: BTS recibe dos nominaciones y es tendencia en Twitter



Con 1 millón 354 mil 947 seguidores, J-Hope se corona como el cantante surcoreano más seguido de la plataforma de música, logrando destronar a G-Dragon, quien tiene 1 millón 342 mil 496 seguidores.

Así también, J-Hope de BTS cuenta con 898 mil 221 oyentes aproximadamente; mientras que G-Dragon solo tiene un aproximado de 787 mil 505 oyentes.

Este significativo logro llega como presagio de lo nuevo de BTS, ya que el grupo acaba de recibir dos nominaciones en los Premios Billboard 2019 y la pre venta de "Map of the Soul: Persona" superó los 2 millones de pedidos en cinco días de su anuncio.