BTS: ¿Por qué Jimin casi queda fuera del grupo K-Pop?

BTS es una de las agrupaciones musicales en las que todos y cada uno de sus miembros gozan de gran cariño por parte de sus fanáticos. Para la mayoría de estos, por ende, costaría imaginar al fenómeno K-Pop sin contar con alguno de sus actuales integrantes.

Jimin fue quizá el que mayor riesgo corrió de quedar fuera del presente de BTS: el éxito y gran apoyo de sus fans, como también el de sus ahora compañeros. El bailarín y cantante reveló como tuvo un pie dentro y otro fuera del grupo, a poco de su debut en junio de 2013.

"Fui un aprendiz por muy poco tiempo, pero casi fui sacado del equipo unas ocho veces", reveló Jimin en un especial clip parte del "Comeback Show" del disco "Love Yourself: Her", en el que cada uno de los miembros de BTS compartió sus memorias de su ingreso al grupo.

V añadió en tono de broma que Jimin en realidad fue puesto en duda unas 15 veces, y el ácido Suga siguió la gracia recordando: "¿Él no fue casi sacado un día antes de nuestro debut?". Jimin admitió que su debut en BTS casi no se da porque mucha gente de su agencia no creyó que le iría bien como parte del grupo.

La revelación fue una gran sorpresa para sus fanáticos, y aunque no dio nombres, reveló que "mucha gente se opuso" a que estuviera en la alineación. Finalmente, a pesar de su carácter modesto y sensible, Jimin se consideró, con más confianza, como la cereza en el pastel: "¿No podrías decir que fui el toque final al grupo?".

Jimin explicó tiempo después, invitado al show coreano "Please Take Care of My Refrigerator" junto a su compañero Jin, el supuesto motivo exacto por el que casi no debuta en BTS. "Casi no logro unirme al equipo porque no era buen bailarín", estimó el artista, curiosamente uno de los danzantes más destacados del grupo.

La estrella reveló haber lidiado con ajustar su estilo de baile a las coreografías del grupo. "Me especialicé en danza contemporánea, y siendo que el estilo era completamente diferente al de la coreografía de un grupo K-Pop, se hizo un reto complicado para mí".

Jimin añadió de forma divertida que incluso Jin no creyó que quedaría dentro de BTS. "¡Jin me dijo a la cara que yo probablemente no entraría!", lo que el mayor negó entre risas, además de elogiar su buena personalidad, habilidad para el baile, y también su humildad.