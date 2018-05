BTS comparte historia con Jungkook como anticipo a su nuevo disco

BTS está próximo a lanzar su nuevo álbum y, a poco de su estreno Big Hit Entertainment, agencia del grupo, compartió vía Twitter la imagen de un texto en coreano parte de "The Most Beautiful Moment in Life: the notes", conjunto de escritos breves cuyo título alude a la serie de discos del grupo predecesora de "Love Yourself".

TRAD 📄 | "The Most Beautiful Moment In Life": Las Notas de Jungkook 🐰



El nuevo avance muestra una entrada de diario de Jungkook, o su personaje en la historia de los videoclips de dicha era, donde este describe una experiencia cercana a la muerte. Antes del retorno de BTS con "Love Yourself: Her", Big Hit también compartió entonces una entrada de diario del personaje de Jin, donde este narraba los eventos que llevaron hasta el accidente de auto de Jungkook.

Con la nueva entrada de "The notes", serie que narra la historia de los pasados videoclips de BTS, también nuevas teorías surgieron entre sus fans conectando los contenidos del grupo disponibles hasta ahora. Semanas antes el septeto también difundió el corto "Euphoria: Theme of Love Yourself Wonder", video especial que acompañó a un tema en solitario del mismo Jungkook.

El disco de BTS "Love Yourself: Tear" sale el 18 de mayo, y el grupo se encuentra programado para interpretar su nuevo tema por primera vez y a nivel mundial en los Billboard Music Awards del 20 del mismo mes, como también el 25 de mayo en el programa de Ellen DeGeneres según reportó Variety. La estrellas K-Pop fueron además recientemente elegidas imagen de Coca-Cola para la campaña de la Copa Mundial FIFA 2018 a insistencia de los fanáticos del grupo.