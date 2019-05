BTS: ¿Cómo se verían en 15 años? Jungkook lo predice con divertida fotografía | FOTO

Los nuevos filtros de Snapchat han llegado hasta Corea del Sur y los primeros artistas en usarlo han sido los integrantes de BTS. El menor de ellos, Jungkook, compartió con sus seguidores una fotografía en la que reúne a sus compañeros de grupo en una divertida simulación de cómo lucirían en 15 años.

A través de la cuenta oficial de BTS en Twitter, Jungkook simuló la apariencia de Jin, V, Suga, RM, Jimin y J-Hope con el mensaje "Estoy prediciendo dentro de 15 años. Casi me muero de risa mientras editaba".

En la imagen, se puede visualizar tres fotografías de V; dos de Jimin; y una de los demás.

La publicación ha generado divertidas reacciones del fanclub oficial de BTS (ARMY), en las que pedían que Jungkook también realizara una simulación de él mismo a través de la aplicación de Snapchat.

Recientemente, BTS viene realizando una exitosa promoción por Estados Unidos, donde visitó diversos programas como "The Late Show" de Stephen Colbert y "Good Morning America". Además, logró estar dentro del Top10 de los Billboard 200 por cuarta semana consecutiva con su álbum "Map Of The Soul: Persona".