BTS: ¿Qué significa la letra de su éxito "Fake Love" en español?

BTS lanzó en mayo "Love Yourself: Tear", su tercer disco de estudio, y para el grupo, que ya había obtenido fama mundial desde antes de ello, su éxito previo no fue motivo para confiarse, y entregó el nuevo material que logró una vez más conectar con sus fanáticos.

"Fake Love" fue el primer tema promocional del nuevo disco de BTS, junto a un estilizado videoclip lleno de simbolismos y misteriosas escenas que parecen continuar una trama, de la cual abundan teorías en internet de 'ARMY', los fans del conjunto K-Pop.

Sin embargo, la letra de su nuevo éxito tampoco se sitúa como cómoda y fácil, al cuestionar la visión de los seres humanos hacia sus conceptos del amor, como algo que lo resuelve y cura todo, incluyendo las carencias propias, tema pertinente en tiempos recientes.

Mira aquí la traducción completa, al español, del éxito de BTS:

"Amor falso"

Por ti, podía fingir que era feliz cuando estaba triste.

Por ti, podía fingir que era fuerte cuando estaba herido.

Desearía que el amor fuera perfecto como el amor mismo,

desearía que todas mis debilidades quedaran ocultas.

Hice crecer una flor que no puede florecer

en un sueño que no puede hacerse realidad.

Estoy harto de este

amor falso, amor falso.

Lo siento, pero es un

amor falso, amor falso.

Quiero ser un buen hombre, solo por ti.

Entregué el mundo, solo a ti.

Lo cambié todo, solo por ti.

Pero no me conozco, ¿quién eres tú?

El bosque que era solo para nosotros, tú no estabas allí,

la ruta que tomé, la olvidé,

incluso me hice completamente inseguro de quién era yo.

Trata de responder al espejo, ¿quién rayos eres tú?

Por ti, podía fingir que era feliz cuando estaba triste.

Por ti, podía fingir que era fuerte cuando estaba herido.

Desearía que el amor fuera perfecto como el amor mismo,

desearía que todas mis debilidades quedaran ocultas.

Hice crecer una flor que no puede florecer

en un sueño que no puede hacerse realidad.

Te amo tanto, te amo tanto.

Moldeo una hermosa mentira para ti.

Amor, es tan loco, amor, es tan loco.

Trato de borrarme a mi mismo y hacerme tu muñeco.

Estoy harto de este

amor falso, amor falso.

Lo siento, pero es un

amor falso, amor falso.

¿Por qué estás triste? No lo sé, no lo sé.

Sonríe, di "te amo".

Mírame, hasta yo me rendí conmigo mismo,

ni tú puedes entenderme.

Dices que no me reconoces

cuando cambié a alguien que solía gustarte,

dices que no soy yo mismo, a quien conocías bien,

¿no?, ¿qué quieres decir con que no? Estoy ciego.

¿Amor? Qué rayos es el amor, es todo un amor falso.

No sé, no sé, no sé por qué,

ni yo, ni yo mismo lo sé,

solo sé, solo sé, solo sé por qué,

porque es todo un amor falso, amor falso.

Te amo tanto, te amo tanto.

Moldeo una hermosa mentira para ti.

Amor, es tan loco, amor, es tan loco,

trato de borrarme a mi mismo y hacerme tu muñeco.

Estoy harto de este

amor falso, amor falso.

Lo siento, pero es un

amor falso, amor falso.