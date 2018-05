Los logros de BTS son dignos de destaque. Pues han pasado en corto tiempo del éxito moderado a la popularidad internacional. La influencia que tienen los ídolos K-Pop en redes sociales se demostró por primera vez en occidente cuando resultaron ganadores del premio "Top Social Artist" en los Billboard 2017 por sobre artistas de formidables legiones de fans como Justin Bieber y Selena Gómez.

Este año, el septeto vuelve a estar en carrera en la misma categoría, y el interés hacia ellos, a un año de su primera victoria, no ha dado muestras de haber palidecido en ningún sentido.

Siendo un caso que ocasiona sorpresa y curiosidad tanto a propios y extraños del entretenimiento surcoreano, entre numerosos factores que podrían haber contado como parte del ascenso del grupo, cabe destacar como uno de los más importantes el interés de estos por intentar conectar a la audiencia con el humano más allá del artista.

El éxito ya obtenido por BTS no puede limitarse a ser adjudicado al uso experto de herramientas de internet, obviando atención al contenido transmitido por estos mismos. Entre ellos, se encuentran las mismas letras de sus canciones, que en numerosas oportunidades no rehuyeron a tocar desde temas pertinentes a la realidad de su tierra, como también el de la salud mental e incluso manifiestos existenciales, tópicos inusuales en producciones dirigidas a masas.

A continuación, listamos diez de estos tracks del conjunto K-Pop, junto a algunos breves extractos de lo que hay contenido en sus letras.

1. "Intro: The Most Beautiful Moment in Life"

("The Most Beautiful Moment in Life, pt. 1", 2015)

"Pensamientos llenan mi cabeza y en vez de un balón, lanzo mi futuro. Por el estándar de éxito de otros mis miedos se propagan de nuevo como cáncer, ¡maldita sea! Otros corren por delante pero ¿por qué sigo aquí? Respira o sueña con algo, si sigues atrapado en los juicios de otros, como el atardecer en la cancha, el sol también se pondrá en tu vida. ¿Qué estoy haciendo con la mía? Este momento nunca más volverá. Me pregunto a mi mismo de nuevo: ¿Soy feliz ahora?".

2. "Tomorrow"

("Skool Luv Affair", 2014)

"Tengo un largo camino por delante, pero ¿por qué corro en el mismo sitio? No importa dónde estés ahora, solo estás tomando una pausa, no te rindas, ¿entiendes? Persigue tu sueño, incluso si se desmorona, mejor, pero nunca corras hacia atrás. Sin vivir realmente, solo atravesando la vida, si continúas pensándolo, algún día se acabará. ¿Hacia dónde me dirijo? Voy aquí y allá pero siempre vuelvo. Sigue andando, somos muy jóvenes para parar, abre la puerta, hay mucho que ver aún, esto no es un alto, solo una pausa en tu vida".

3. "Not Today"

​("Wings", 2016)

"Puede que llegue un día en el que perderemos, pero no es hoy, ¡hoy peleamos! Si no puedes volar, corre, hoy sobreviviremos. Si no puedes correr, camina, hoy sobreviviremos. Si no puedes caminar, arrástrate, incluso si tienes que arrastrarte, prepárate, listo, apunta, ¡fuego! Tíralo, deshazte del miedo en tus ojos, rompe este techo de vidrio que te aprisiona, sube el volumen, enciéndelo todo, hasta el día de la victoria, lucha, no te arrodilles, no te vengas abajo, hoy no".

4. "Forever Young"

("The Most Beautiful Moment in Life: Forever Young", 2015)

"El telón cae y estoy sin aliento. Sentimientos encontrados mientras exhalo. Estoy feliz con quien me he vuelto, que puedo hacer a alguien gritar de alegría. Sobre el libre y cálido escenario, de pronto me siento temeroso del vacío, pretendo no preocuparme, no es la primera vez, es mejor que me acostumbre. Buscando aliviarme me digo que el mundo no puede ser perfecto, el estruendoso aplauso, no puedo ser dueño de él por siempre. Me digo, sin vergüenza: 'Eleva tu voz', incluso si esto no es por siempre, seguiré cantando, quiero seguir así, quiero ser joven por siempre. Por siempre, somos jóvenes".

5. "Sea"

("Love Yourself: Her", 2017)

"De alguna forma caminé y acabe en el océano. Miro la costa, incontables granos de arena y viento, pero sigo viendo un desierto. Quise tener el mar y te tragué, pero me siento aún más sediento, ¿es este lugar al que llegué realmente el océano o un desierto azul? Trago saliva de mi boca seca, incluso si es un desierto, es el hermoso desierto del Namib. 'Cantante de pequeña agencia sin nada especial' era mi segundo nombre, alcanzamos el espejismo y este se hizo realidad, el desierto que temimos se hizo océano con nuestra sangre, sudor y lágrimas, ¿pero qué son estos miedos en medio de la felicidad? Es que sabemos demasiado bien que esto era originalmente un desierto".

6. "No More Dream"

("2 Cool 4 Skool", 2013)



"Quiero una gran casa, grandes autos y grandes aros, pero en realidad no tengo ningún gran sueño, ja,ja. Vivo muy cómodamente, incluso si no sueño, nadie dice nada. ¿Cuál es ese tú con el que soñabas? ¿Y a quién ves en el espejo? Harto de esto que se repite, adultos y padres inculcando sueños reprimidos, ¿la carrera número uno es ser trabajador del gobierno? ¿No es un sueño forzado, un traspaso? ¿Cuál es tu sueño? ¿Es eso todo? Eso es una mentira, eres un hipócrita, ¿por qué me dices que cambie de camino? Preocúpate de ti, por favor."

7. "Reflection"

("Wings", 2016)

"Toda vida es una película, distintos personajes e historias. Encuentro esta divertida, cada día quiero filmarla bien, felicitarme... pero a veces realmente, realmente me odio a mí mismo. Para ser honesto, seguido me odio a mí mismo. Entonces voy a Dduksum. Me paro allí, con la familiar oscuridad, gente que ríe, y cerveza. Suave llega el miedo y toma mi mano, está bien porque todos están de a dos o tres, está bien tener compañía. La gente se ve más feliz a oscuras que de día, saben dónde estar, solo yo ando sin rumbo, pero es más cómodo aquí, mezclado con otros. Dduksum se traga la noche y me muestra otro mundo, me veo a mí mismo... desearía poder amarme a mí mismo."

8. "Go Go"

("Love Yourself: Her", 2017)

"Lo gasto todo en un día, gano y derrocho, quiero estar en la bahía, no tengo dinero pero quiero relajarme, sin dinero pero quiero sushi. Trabajé duro por mi paga, se irá todo a mi estómago, junto cada gota y me divierto gastándolas todas. ¡Woo! No hay mañana, hay una hipoteca en mi futuro, gastando más, amigos, ¿qué tal, quieren un poco? Hombre, lo paso de fiesta hasta que el sol se filtra en esta ratonera, solo vives una vez, diversión y despilfarro, ¿dónde está mi dinero?, ¿dónde es la fiesta? Mis ahorros son una olla sin fondo y a diario le echo agua, somos muy jóvenes, hoy no te preocupes y sigue".

9. "N.O."

("O!RUL8,2?", 2013)

"No hay tiempo de descansar, es estar en la escuela, casa o salas de internet, estudiantes presionados por ser número uno, ¿quién nos hizo máquinas de estudiar? O somos número uno o un fracaso, es la supervivencia del más apto, nos hacen pararnos sobre nuestros amigos para ascender. Dicen que esto es temporal, que aguante y hagamos lo demás después… ¡Todos digan NO! No puede ser después, no quedes atrapado en el sueño de otros, aún no hemos hecho nada por nosotros. Mayores dicen que la tenemos tan fácil, que somos más afortunados que otros, entonces ¿cómo explicas mi infelicidad? Tantos como yo viven como una marioneta, ¿quién se hará responsable?".

10. "Silver Spoon"

("The Most Beautiful Moment in Life, pt. 2", 2015)

"En un trabajo de medio tiempo, es pagar derecho de piso, en la escuela, son los profesores, la violencia de los superiores, y en los medios somos 'la generación que se dio por vencida'. Deja de canturrear con que me esfuerce más, me haces retorcer de pies a cabeza, esfuérzate más, esfuérzate más... ah, realmente nunca tuviste oportunidad. Tengo patas de pajarito y tú de cigüeña, que tus patas valen un millón de dólares y las mías son tan cortas, ¿cómo esperas que siga el paso? Que es lo mismo en el mismo campo, nunca, nunca. ¿Mi culpa? Estás bromeando, ¿no? ¿Que esto es justo? ¿Que esto es justicia? ¡Me tienes que estar bromeando!".

Bonus: "School of Tears"

(BTS mixtape predebut)

*Pista original de Kendrick Lamar con letras de RM y Suga

"'Complejo de niño bueno, esa era mi enfermedad. Fingí no notar que la escuela era un campo de batalla, alguien te diría que no debía importarte. Aquí somos vueltos espectadores, sabes que no puedo darte una mano, si hiciera eso acabaría como tú. Al final, la escuela es una mini-sociedad, una jungla descuidada por adultos, hicieron a los frágiles débiles y a los fuertes, poderosos, fuertes hicieron sufrir a frágiles en una sociedad bajo la enseñanza de que los amigos son para fingir, su moral nos hizo parar sobre los débiles para subir a la cima, esta sociedad de espectadores que no son distintos a perpetradores".