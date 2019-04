BTS estrena un segundo adelanto de su canción junto a Halsey | VIDEO

BTS continúa anticipando la llegada de su nuevo mini-álbum de estudio "Map of the Soul: Persona" este viernes. Esta vez, la boyband de K-pop reveló un segundo adelanto de la canción que preparan junto a la cantante estadounidense Halsey.

El pasado martes, BigHit Entertainment confirmó el track list del sexto mini-álbum del grupo, el cual tiene siete pistas inéditas ("Intro: Persona", "Boy With Luv", "Mikrokosmos", "Make It Right", "HOME", "Jamais Vu" y "Dionysus").

"Boy With Luv" de BTS es el tema que cuenta con la participación de la también nominada a los Premios Billboard 2019, Halsey. Mira a continuación el segundo tráiler.

"Map of the Soul: Persona" de BTS estará disponible a partir del viernes 12 de abril, al mismo tiempo que la tienda de juguetes Mattel lanzará a la venta una línea de muñecos inspirados en los integrantes.