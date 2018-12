BTS prepara película de su concierto "Love Yourself in Seoul" para el 2019

Aún no acaba el año, pero BTS ya alista sorpresas para el 2019. La agrupación surcoreana estrenará la segunda película de su carrera musical, denominada "Love Yourself in Seoul"; la cual mostrará todos los entretelones de su gira internacional "Love Yourself".

Esta película exhibirá el concierto realizado por el grupo de K-pop en Seúl, Corea del Sur. Este fue el inicio del largo recorrido de un total de 41 conciertos en más de ocho países de Asia y Europa, entre agosto y noviembre del 2018.

"Love Yourself in Seoul" de BTS llegará a los cines de 20 ciudades del mundo en formatos 2D y ScreenX. La película está elaborada con la más alta tecnología audiovisual, donde destacarán las imágenes grabadas con más de 40 cámaras.

"Love Yourself in Seoul" abordará la gira internacional más exitosa de BTS. (Fuente: BigHit Entertainment).

La primera película de BTS, "Burn the Stage: The Movie", superó las las 300,000 entradas vendidas en Corea del Sur; mientras que, en Estados Unidos, el documental musical alcanzó el récord de taquilla, ganando $3.54 millones solo cuatro días después de su lanzamiento.

La fecha de estreno de "Love Yourself in Seoul" está confirmada para el 26 de enero del 2019.