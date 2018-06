BTS festejó su "Prom Party", un concierto realizado en el marco de las celebraciones por su quinto aniversario. El especial show se llevó a cabo la noche del martes en Seúl. Usuarios de la app V Live pudieron seguir el evento en vivo a través del canal oficial del grupo.

En el show de más de una hora, BTS interpretó lados B como "2nd Grade", "Pied Piper" y "Whalien 52", además de actuaciones especiales como el de RM, Suga y J-Hope con el recién estrenado "Ddaeng", y el de Jin junto a V en su dueto "Even If I Die, It's You".

También BT21, los carismáticos personajes 'rivales' de BTS, realizaron su gran debut: cada uno de los miembros del septeto hizo aparición como su respectivo personaje, incluido Jin como la alpaca de Machu Picchu, durante su interpretación de "Anpanman".

'Bangtan' además realizó juegos y respondió a preguntas de los fanáticos. También repasaron otros momentos de su carrera en un juego de baile aleatorio, y la dupla de Jungkook y Jimin sorprendió con un cover de baile de "Black or White" de Michael Jackson.

BTS realizó finalmente un encore con tracks como "Best of Me", "Fun Boyz" y "Magic Shop", una vez concluida la transmisión en vivo. Estas performances estarán disponibles próximamente en el canal oficial de las estrellas K-Pop en V Live. Mientras tanto, mira algunas de sus memorables actuaciones vía YouTube:

"2nd Grade (5th Grade version)"

"Black Or White" - Jungkook y Jimin dance cover

"Even If I Die, It's You" - Jin y V

"Anpanman" - BT21

"Ddaeng" - RM, Suga y J-Hope

"Pied Piper"