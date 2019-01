BTS: así recordaron los integrantes su debut musical | VIDEO

Recordar es volver a vivir y BTS no se perdió la oportunidad de experimentarlo. La agrupación surcoreana fue invitada al episodio especial del programa "M Countdown" de Mnet para recordar la primera presentación que tuvieron como grupo en junio del 2013.

Junto a MAMAMOO, MONSTA X y Lovelyz, los integrantes de BTS disfrutaron del video de su debut, en el que interpretaron sus canciones "No More Dream" y "We are Bulletproof Pt. 2".

BTS, MAMAMOO, MONSTA X y Lovelyz reaccionan a su debut. (Fuente: YouTube).

La reacción nostálgica y divertida por parte de los miembros no se hizo esperar. Al respecto, V dijo: "Creo que fue una actuación que me permitió demostrar que existo en este mundo".

Por su parte, Jimin reconoció que su debut fue la oportunidad que los llevó a donde están hoy. "Me hizo sentir como si realmente hubiéramos debutado", mencionó.

J-Hope, por otro lado, confesó: "solía ​​fantasear mucho con el escenario de 'M Countdown'. Había visto tantos videos, así que siempre pensé: 'Realmente quiero estar en ese escenario. Tengo muchas ganas de mostrar mis canciones y mi baile'".

Finalmente, Jin reconoció que ser parte de dicho programa "fue un honor, y pensé que era una gran suerte para nosotros que no vendría de nuevo".

A continuación, puedes disfrutar de la primera presentación de BTS en "M Countdown".