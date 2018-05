BTS publicó "Love Yourself: Tear", su tercer álbum de larga duración. El grupo de K-Pop debutó en la música hace 5 años y, desde aquella vez, mucho ha cambiado en su carrera.

Con "Love Yourself: Her", BTS apunta a sonidos y conceptos más "oscuros". Antes de escucharlo, vale dar un repaso a las etapas previas de la carrera de la boy band.

"2 Cool 4 Skool"

CD single debut de 7 tracks (+ dos pistas ocultas), 2013

Videos: "No More Dream" y "We Are Bulletproof pt. 2"

Destacan: "Skit: On the Start Line" y "Path"

"O!RUL8,2?"

​EP de 10 tracks, 2013

Videos: "N.O"

Destacan: "Attack on Bangtan" y "Satoori Rap"

"Skool Luv Affair"

EP de 10 tracks (+ dos pistas en reedición "Special Addition"), 2014

Videos: "Boy in Luv" y "Just One Day"

Destacan: "Tomorrow" y "Like (Slow Jam Mix)"

"Dark & Wild"

Álbum de 14 tracks, 2014

Videos: "Danger" y "War of Hormone"

Destacan: "Can you Turn Off your Phone?" y "Outro: Does That Make Sense?"

"Wake Up"

Primer álbum en japonés, 8 tracks regrabados + 5 nuevos, 2014

​Videos: "No More Dream", "Boy in Luv" y "Danger" versión japonesa

Destaca: "Like pt.2 ~At This Place~"

"The Most Beautiful Moment in Life, Part 1"

​EP de 9 tracks, 2015

Videos: "I Need U" y "Dope"

Destacan: "Intro: The Most Beautiful Moment in Life" y "Boyz with Fun"

"The Most Beautiful Moment in Life, Part 2"

​EP de 9 tracks, 2015

Videos: "Run"

Destacan: "Autumn Leaves" y "Butterfly"

"The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever"

​Álbum compilatorio, 3 nuevos tracks + mixes alternativos, 2016

Videos: "Epilogue: Young Forever", "Fire" y "Save Me"

Destacan: "Butterfly (Prologue Mix)" y "House of Cards (Full Length)"

"Youth"

Álbum japonés, 9 tracks regrabados + 4 nuevos, 2016

​Videos: "For You"; "I Need You" y "Run" versión japonesa

​Destacan: "Wishing on a Star"

"Wings"

Álbum de 15 tracks, 2016

​Videos: "Blood, Sweat & Tears"

Destacan: "Stigma" y "Reflection"

"You Never Walk Alone"

Reedición de "Wings" con 3 nuevos tracks, 2017

Videos: "Spring Day" y "Not Today"

​Destacan: "Outro: Wings"

"Love Yourself: Her"

EP de 9 tracks (+ dos pistas ocultas), 2017

Videos: "DNA" y "MIC Drop (Remix)"

​Destacan: "Pied Piper" y "Sea"

"Face Yourself"

Álbum japonés, 7 tracks regrabados + 5 nuevos, 2018

​Videos: "Blood, Sweat & Tears" y "MIC Drop" versión japonesa

Destacan: "Don't Leave Me"

EL DATO

BTS se presentará este domingo en los Billboard Music Awards. Será la primera vez que un grupo de K-Pop estrene tema en la ceremonia.