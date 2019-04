BTS revela el track list de su nuevo disco y un adelanto de su tema con Halsey | VIDEO

A cuatro días del ansiado regreso de BTS a la música, la agencia musical BigHit Entertainment revela el track list completo del nuevo álbum del grupo de K-pop llamado "Map of the Soul: Persona".

► YouTube: BTS reveló el tráiler de "Map of the Soul: Persona", su nuevo álbum

► Billboard 2019: BTS recibe dos nominaciones y es tendencia en Twitter



El sexto mini-álbum de BTS contiene siete canciones inéditas ("Intro: Persona", "Boy With Luv", "Mikrokosmos", "Make It Right", "HOME", "Jamais Vu" y "Dionysus").Una de ellas contará con la colaboración de la cantante estadounidense y nominada a los Premios Billboard 2019, Halsey.

"Boy With Luv" es el título del track en el que BTS colaborará con Halsey. El primer tráiler del videoclip ya ha sido revelado y, hasta el momento, supera las 14 millones de reproducciones en YouTube. Aquí puedes ver el primer teaser difundido.

Teaser "Boy With Luv" - BTS y Halsey. (Fuente: YouTube).

Como se recuerda, BTS y Halsey se encuentran nominados a los Premios Billboard 2019. "Map of the Soul: Persona" estará disponible a partir del viernes 12 de abril, al mismo tiempo que la tienda de juguetes Mattel lanza a la venta una línea de muñecos inspirados en los integrantes.