¡Nadie los para! BTS vuelve a conseguir los mejores lugares en los ránking de música. Esta vez lo hizo con Spotify, tras ser nombrado el segundo grupo más difundido del 2018 en la plataforma streaming de música .

De una lista de agrupaciones musicales de tres a más integrantes, BTS ocupa el segundo lugar con mayor número de reproducciones en Spotify; después de Imagine Dragons. El tercer, cuarto y quinto puesto lo ocupan Maroon 5, Migos y Coldplay, respectivamente.

No obstante, esta no es la primera vez que la boyband surcoreana se posiciona en una lista de Spotify. Su reciente éxito "Fake Love" ocupó el puesto No. 17 en el Global Top 200, representando la calificación más alta para un grupo coreano.

"Fake Love" del álbum "Love Yourself: Tear" es precisamente la pista musical más escuchada de BTS en Spotify, superando las 175 millones de reproducciones.

Recientemente, el grupo ha sido catalogado como el primer artista coreano en ser incluido en las listas Billboard 200 Albums y Top Billboard 200 Artists con sus álbumes "Love Yourself: Answer", "Love Yourself: Tear" y "Love Yourself: Her".