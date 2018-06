¿BTS grabará con Shawn Mendes? "Es una promesa", dice el canadiense 

BTS y Shawn Mendes son dos de los actos más populares del planeta y no son pocos los ansiosos por oírlos juntos en una canción, incluyéndolos a ellos mismos, quienes en más de una ocasión se han declarado fans mutuamente.

Shawn Mendes, por su parte, confirmó que no hay dudas respecto a una próxima colaboración entre él y las estrellas K-Pop. El canadiense, consultado por BTS en reciente entrevista en una radio de Toronto, se refirió al respecto.

"Son un grupo difícil de conseguir. Son gente ocupada", expresó sobre los surcoreanos, considerada la banda juvenil más popular del planeta en la actualidad. "No tengo letras en cuanto a su colaboración todavía, pero sucederá. Es una promesa", añadió.

Respecto a cuándo se daría la contribución entre BTS y Mendes, el solista respondió: "No puedo darte una fecha porque no nos hemos juntado a escribir una canción aún, pero sucederá porque me encantan, y sus fans también, así que lo prometo".

Los integrantes de BTS y Shawn Mendes se conocieron en los American Music Awards de 2017, e incluso discutieron la posibilidad de grabar juntos frente a cámaras, momento que fue parte de uno de los videoblogs del canal oficial del septeto K-Pop en YouTube.