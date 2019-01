BTS: ¿Qué significa "Promise", el tema en solitario de Jimin?

Jimin de BTS fue tendencia mundial gracias a su reciente tema musical "Promise", el cual es la nueva producción en solitario del vocalista de la banda surcoreana. Conoce en esta nota el significado de dicha canción.

El nuevo tema de Jimin fue lanzado a través de la plataforma SoundCloude y, en menos de 35 minutos, se convirtió en el número 1 del mundo en Twitter, alcanzando aproximadamente 1 millón de transmisiones.

"Promise" habla de una pareja que lucha para poder sacar su relación adelante, a pesar de los problemas.

LETRA

Me siento solo, desplomado

Y me rompo con estos pensamientos.

Probablemente ni siquiera sepas

Cuando empezaste a lastimarme



Tú también estás sufriendo porque eres mía

Solo quiero volar tu mente

Solo te estas alejando mas lejos asi

Yo digo que todo está bien

La verdad es que es una mentira.



Quiero que seas tu luz bebe

Deberias ser tu luz

Así no dolerás más, así podrás sonreír más.

Quiero que seas tu noche bebe

Podrías ser tu noche

Seré honesto contigo esta noche



Tú también estás sufriendo porque eres mía

Solo quiero volar tu mente

Solo te estas alejando mas lejos asi

Yo digo que todo está bien

Eso no es lo que realmente pienso



Quiero que seas tu luz bebe

Deberias ser tu luz

Así no dolerás más, así podrás sonreír más.

Quiero que seas tu noche bebe

Podrías ser tu noche

Seré honesto contigo esta noche



Ahora prométeme, oh, oh

Varias veces al día, oh, oh

Me siento solo, oh, oh

No me eches, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, espera un momento

Crucemos nuestros dedos

Y prométeme ahora, oh, oh, oh, oh

Jimin de BTS también logró superar los 50 millones de reproducciones en Spotify con sus temas "Lie" y "Serendipity"; siendo el segundo artista de K-pop en superar esa cifra.